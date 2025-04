No solo pasa en Colombia: Detienen a falso taxista que cobró más de $2 millones a turistas que salieron del aeropuerto en Chile

Un nuevo caso de estafa a turistas extranjeros volvió a encender las alertas sobre el funcionamiento del transporte informal en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Este fin de semana, un hombre que operaba de manera ilegal como taxista fue detenido tras cobrar cerca de 2 mil dólares —más de 2 millones de pesos chilenos— a una familia de turistas estadounidenses por un viaje desde el terminal aéreo hasta la comuna de Vitacura.

El hecho ocurrió cuando un matrimonio de adultos mayores, acompañado de su hijo de 36 años, arribó al país para visitar a su hija, residente en Santiago. Si bien habían adquirido un ticket para utilizar un taxi oficial, fueron interceptados por dos sujetos que los desviaron hacia un vehículo que simulaba pertenecer al servicio autorizado del aeropuerto.

Durante el trayecto, el conductor detuvo la marcha en el sector de Enea y, bajo el argumento de que debían cubrir un supuesto costo adicional de peajes, intentó realizar un cobro exorbitante. Uno de los turistas relató el momento en que comenzó la estafa: “Un hombre se acerca desde la vereda del auto. El conductor baja el vidrio… y el hombre con el lector de tarjeta dice que necesita cobrar el peaje. ‘Aquí hay tres dólares’ pero me dice, ‘no, necesitamos usar su tarjeta por seguridad’. Le di mi tarjeta, él dijo que no funcionó y le dije que no estaba bien porque me había llegado una alerta de fraude por miles de dólares”, relató, según consignó T13.

Gracias a la rápida denuncia de la familia que los esperaba en Vitacura, se activó un operativo conjunto entre personal municipal y Carabineros. El seguimiento al vehículo permitió interceptarlo a tiempo, evitando que el conductor huyera con los pasajeros aún a bordo.

El sujeto fue detenido y formalizado este lunes. El tribunal decretó como medida cautelar que no podrá ingresar al aeropuerto mientras dure la investigación.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, manifestó su repudio al acto delictual: “Lamentablemente en el aeropuerto operan mafias de taxis ilegales que estafan a las personas, frecuentemente prefieren ciudadanos extranjeros (...) Ahora esperamos que la Fiscalía con esto avance para desbaratar a la banda completa”, señaló.