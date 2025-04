Luz roja: Petro no podrá transmitir su consejo de ministros el 1 de mayo

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó este sábado 26 de abril que no aprobó la solicitud realizada por el Gobierno para transmitir una nueva alocución presidencial titulada “1 de mayo Consulta Popular”. Según el comunicado emitido por la CRC, el contenido remitido por la Presidencia de la República el pasado 24 de abril no se ajustaba a los fines establecidos para los Espacios Institucionales, lo que llevó a su rechazo.

“La solicitud fue revisada y no fue aprobada debido a que no se ajustaba a los fines descritos para los Espacios Institucionales”, indicó la CRC en su informe. Este tipo de transmisiones están reguladas bajo un marco legal que busca garantizar que las alocuciones presidenciales no se utilicen con fines distintos a los establecidos por la ley.

Cabe recordar que, en cumplimiento de una orden del Consejo de Estado, la CRC tiene la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que todas las transmisiones de alocuciones presidenciales se ajusten a los procedimientos establecidos. Según esta normativa, la Presidencia de la República debe presentar una solicitud formal mediante un formulario para cada transmisión que desee realizar.

La polémica por los consejos de ministros de Gustavo Petro

Desde febrero de 2025, el presidente Gustavo Petro ha transmitido en vivo los consejos de ministros a través de canales privados, locales y regionales, bajo el argumento de fomentar la transparencia y acercar la gestión pública a la ciudadanía. Sin embargo, esta práctica ha generado controversia y ha sido objeto de decisiones judiciales que han limitado su alcance.​

El 11 de abril de 2025, el Consejo de Estado de Colombia falló a favor de una acción de tutela presentada por una ciudadana, argumentando que la transmisión obligatoria de estos consejos violaba su derecho a la información. La corte determinó que la difusión exclusiva de contenido gubernamental en todos los canales de televisión abierta impedía el acceso a una programación diversa, afectando la pluralidad informativa. Como resultado, se ordenó que los consejos de ministros no fueran transmitidos en canales privados, locales ni regionales, aunque se permitió su emisión en canales públicos nacionales como Señal Colombia y Canal Institucional.

El presidente Petro y su gobierno han expresado su desacuerdo con esta decisión. El mandatario calificó la medida como un acto de censura y argumentó que refleja una falta de reconocimiento a su legitimidad como presidente electo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que impugnará el fallo para revertir la prohibición.

Por otro lado, sectores de la oposición han respaldado la decisión del Consejo de Estado, considerándola un freno al uso político de los medios de comunicación por parte del gobierno. El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó que la medida confirma sus denuncias sobre el intento de Petro de capturar la agenda informativa y utilizar los consejos de ministros para fines políticos.