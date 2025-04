“Si el jefe del estado no habla libremente, no habrá ser libre en Colombia”: Petro lanza amenaza al país por la ‘censura’ a los consejos de ministros

El mes de abril ha sido uno de los más duros para el presidente Petro desde que asumió como jefe de Estado debido a los golpes que ha recibido desde el ámbito legal, político y personal. Uno de los golpes más fuertes lo recibió desde el Consejo de Estado, quien le ordenó dejar de transmitir los consejos de ministros en los canales privados. Aunque en primer momento el mandatario dijo que iba a acatar el fallo, finalmente terminó transmitiendo el consejo de ministros y ha dicho que lo están censurando. Por esto, aseguró que “si el jefe del estado no habla libremente, no habrá ser libre en Colombia”.

En medio del primer evento de la campaña del si para la consulta popular, que se llevó a cabo en Soledad, Atlántico, el presidente Petro se refirió a la supuesta censura que está recibiendo por parte del Consejo de Estado en contra de las transmisiones de los consejos de ministros. Petro no solo se quejó por la decisión del Consejo de Estado, también aseguró que los canales privados solamente son prestados por el país y dio a entender que si el quiere se los puede quitar.

“No, más, mire lo que me pasa solo por salir en lo que ellos creen son sus canales y esos canales no son de ellos, son del pueblo. Que los hemos prestado por una plata. No nos obliguen. ¿Cómo así que entonces el presidente y jefe del Estado no puede hablar con sus canales? Ustedes no son los dueños de sus canales“, aseguró Petro.

Además, sentenció su declaración y dijo que “en la Constitución y en las normas está establecido que el jefe del Estado puede hablar libremente. Si el jefe del estado no habla libremente, no habrá ser libre en Colombia”. Con esto, nuevamente las alarmas se encendieron en la derecha del país y en un posible ‘atornillamiento’ de Petro en el poder, buscando coaptar las libertades del país como han hecho otros líderes de izquierda de la región.