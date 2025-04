Video: entre golpes y ofensas concejal de Santa Marta fue sacado del recinto por la policía

En redes sociales se volvió viral un video en el que se ve al concejal de Santa Marta, Miguel Martínez, inmiscuido en un bochornoso hecho de intolerancia con la Policía. Todo parece indicar que durante un debate de control político sobre alcantarillado, el cabildante no respetó la palabra del presidente del recinto, Pedro Gómez.

PUBLICIDAD

Lea también: “No puedo emborracharme desgraciadamente”: Petro ante los señalamientos de que es alcohólico

Al parlamentario se le pidió que abandonara el lugar, pero no lo hizo, razón por la que intervino la policía. Sin embargo, el hecho se puso tensionante cuando el concejal Miguel Martínez se negó a irse, fue ahí cuando los oficiales actuaron con la fuerza.

El video fue filtrado en redes sociales y se observa al político pelear violentamente con los uniformados, lanzando patadas e intentando soltarse.

“Por orden del Alcalde de Santa Marta y el presidente del Concejo Pedro Gómez, la Policía Nacional me agrede en el recinto del Concejo”, escribió Martínez en su cuenta de “X” (antes Twiter).

Incluso el mismo concejal denunció que debido al forcejeó terminó semidesnudo, afirmando que “nunca en la historia de Colombia se había visto que la Policía sacara a un concejal del recinto“.

“Me rompieron la boca. En vez de atrapar ladrones, están aquí golpeando a la voz del pueblo. Por eso no me da miedo enfrentarlos. Vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Si a ese policía no lo sacan, yo renuncio al Concejo”, agregó el cabildante.