“No puedo emborracharme desgraciadamente”: Petro ante los señalamientos de que es alcohólico

El presidente Gustavo Petro continuó refiriéndose a las acusaciones que le hizo su exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, sobre un presunto problema de drogadicción. El mandatario además de descartar una supuesta adicción a los alucinógenos, también respondió a quienes afirman que es alcohólico.

PUBLICIDAD

Lea también: “Es cobarde y miserable”: Presidente de la Cámara de Representantes rechaza lo dicho por Leyva a Petro

En medio de la promulgación de las leyes Ángel y Lorenzo que fortalecen la protección animal en Colombia, Petro se desahogó en vivo durante la transmisión y para quienes presenciaban el acto, incluso dio a conocer el tipo de aguardiente que tomaba, pero ya no puede por temas de salud.

“Los médicos cubanos me dijeron que tenía cáncer y los de la Santa Fe gastritis. Me operaron y efectivamente el caballo detectó mi enfermedad. Por eso todos esos trinos que andan por ahí, y que me ando borracho, pues no puedo emborracharme desgraciadamente, porque a mí me gustaba el aguardiente rojo, tapa roja era lo que decían allá en Tolima. Ahora me ponen esos tragos y ya de una vez me va ardiendo hasta el alma, así que no es porque no quiere, es que no puedo”, declaró el presidente.

Más adelante el jefe de Estado continúo con su intervención y señaló:

“Voy a decir que somos adictos al amor, a propósito. ¿Por qué se pierde dos días, compañero? Lo que pasa es que el escritor ya no puede hacer eso. El tema de la adicción al amor”.

Petro promulgará las leyes Ángel y Lorenzo

Gustavo Petro Urrego, promulgó este miércoles las leyes Ángel y Lorenzo, dos normas clave para fortalecer la protección de los animales en Colombia.

PUBLICIDAD

Ambos proyectos fueron impulsados por la senadora Andrea Padilla Villarraga, con el respaldo como ponentes del representante Juan Carlos Wills Ospina, el senador Ariel Ávila Martínez, el representante Daniel Carvalho Mejía y la senadora Ana María Castañeda Gómez.

Ley Á​ngel

​Esta ley actualizó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989) y reforzará las penas por maltrato animal. Desde 2016, en Colombia se han presentado más de 15.500 denuncias por maltrato, pero apenas el 1,4 % ha terminado en condenas.

El nombre de la ley honra a Ángel, un perro víctima de un caso extremo de crueldad ocurrido en octubre de 2021 en Saboyá, Boyacá. Ángel fue encontrado con el 80 % de su cuerpo despellejado y, pese a los esfuerzos de la Fundación Mi Mejor Amigo, falleció en febrero de 2025. Su historia conmovió al país y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal.

Con esta norma, quienes maten con dolo a un animal, lo lesionen gravemente o lo abusen sexualmente enfrentarán penas de más de 4 años de prisión, lo que hará que estos delitos ya no sean excarcelables.

Ley Lo​renzo

​El Gobierno promueve con esta ley el desarrollo de tecnologías que permitan sustituir progresivamente a los perros utilizados en vigilancia privada, al tiempo que garantizará mejores condiciones de bienestar para los que continúan prestando servicio.

La iniciativa se radicó en 2023 tras denuncias sobre el trato indebido a perros usados en seguridad. El caso de Lorenzo, un perro maltratado mientras trabajaba en el centro comercial Andino de Bogotá, inspiró esta ley y provocó una profunda reacción en la opinión pública.