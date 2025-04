“Mis excusas a los doctores Granados y Lombana”: Uribe se disculpa con sus abogados por los audios revelados

El juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta participación en los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos, continuó este jueves 24 de abril. Durante la audiencia, la Fiscalía reveló una serie de interceptaciones que le hicieron al exmandatario.

En los audios se escucha en una primera oportunidad a Uribe, mandarle una razón al testigo estrella del caso, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que reciba en la cárcel al abogado Diego Cadena.

“Me cuentan los abogados de esas cárceles, que él está muy aburrido porque él mintió. Que quiere desmontar eso, que le prometieron un poco de beneficios, pero él no ha querido recibir a un abogado que yo mando, que porque no está seguro que es el abogado. Es el doctor Diego Cadena. Lo único que necesito es que diga la verdad.(...) Que por favor, el papá o alguien le diga que lo reciba”, dijo Uribe en llamada.

En ese sentido, el ente acusador reveló otro audio en el que critica a sus abogados Diego Cadena y Diego Granados por no realizar las mismas tareas que si realiza Diego Cadena.

“Uno de los segundos de Luis Alfredo, que se llama Jorge León Sánchez y que él ese día va a decir eso. Va a referirse no solamente a Jorge León sino a lo mío. Pero eso no es capaz de manejarlo Jaime Granados y también lo digo con tristeza ni Jaime Lombana. Eso es mucho descuido, lo que yo me he encontrado en la Gobernación de Antioquia en el archivo que yo hice como gobernador, tengo 93 denuncias contra paramilitares y guerrilla”, se escucha decir a Uribe.

Ante esto, inmediatamente el exmandatario publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se excusa ante sus abogados.

"Mis excusas de nuevo a los doctores Granados y Lombana por mis comentarios indebidos, producto de la angustia“, escribió Uribe.

Durante la audiencia, se escuchó la declaración del investigador Julio Andrés Cepeda Chaparro; sin embargo, antes el abogado Granados le pidió a la jueza Sandra Liliana Heredia, modificar el cronograma.

En ese sentido, el 5 de mayo empezará la presentación de los testigos de Álvaro Uribe.

¿Quiénes serán los testigos de Uribe?