Uno de los testigos del juicio contra el expresidente Uribe aseguró que lo buscaron para que mintiera sobre él y su hermano

El juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue avanzando y después del interrogatorio a Iván Cepeda, el de Juan Guillermo Monsalve y su esposa, el de Salvatore Mancuso y el de varios exparamilitares, parece que las acusaciones de Cepeda y de la Fiscalía se están cayendo por su propio peso. En medio del juicio el exparamilitar Jhon Jaime Cárdenas, más conocido como alias ‘Fosforito’, confesó que un abogado lo buscó para que hablara en contra del expresidente Uribe y su hermano.

Alias ‘Fosforito’ confesó que el abogado le dijo: "John, lo que pasa es que el señor Pablo Hernán Sierra en Bogotá tuvo un encuentro con Carlos Enrique Vélez en donde Pablo Hernán Sierra le manifestó a Carlos Enrique Vélez que hablaran unos temas en contra de los hermanos Uribe, que solamente faltaba él, que ya Pablo Hernán Sierra había cuadrado conmigo, que para que habláramos todos en el mismo idioma“.

Ante esto, el exparamilitar le confiesa a la jueza del caso que se sorprendió por lo que le estaban diciendo y dijo que “meses antes yo ya había hablado con ese señor y le había sido muy claro. ¿Cómo me va a utilizar a mí para conversar de otras personas, para que diga cosas que no son así? Yo le dije: ¿Cómo así que ese señor está diciendo que ya conmigo cuadró? Si yo con el señor no he cuadrado nada“.

A este testimonio de Cárdenas se suma el de varios exparamilitares que también han confesado en el juicio que los estaban buscando para declarar en contra del expresidente Uribe, algo que está derrumbando las acusaciones de la Fiscalía y que dejaría en evidencia un entramado de corrupción con el fin de generar daño en contra del exmandatario y su hermano.

Finalmente, para la resolución del juicio todavía queda bastante tiempo, pero las confesiones que se han logrado ver en el marco del juicio han dejado a más de uno sorprendido, sobre todo a quienes señalaban al expresidente como culpable sin haber visto las pruebas.