¿Fuego amigo? Este es el audio en el que Uribe critica fuertemente a sus abogados “eso no es capaz de manejarlo Granados ni Lombana”

¿Fuego amigo? Este es el audio en el que Uribe critica fuertemente a sus abogados “eso no es capaz de manejarlo Granados”

En medio del juicio que adelanta la justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe, por delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno, se filtró un audio del exmandatario en el que se demuestra la fractura que hay entre él y sus abogados, sobre todo con Jaime Granados, quien es el litigante que lo está representando en este lío legal.

En la audiencia la Fiscalía sumó como prueba un audio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que, en medio de una llamada con una persona que no se ha identificado, critica fuertemente a sus abogados Jaime Granados y Jaime Lomaban.

“Uno de los (inteligible) de Luis Alfredo que se llama Jorge León Sánchez. Jorge León Sánchez. Y que él ese día va a decir eso. Va a referirse no solamente a Luis Alfredo sino a Jorge León, sino a lo mío, sino a lo mío. Pero y eso no es capaz de manejarlo ni Jaime Granados y también lo digo con tristeza, ni Jaime Lombana”, se le escucha decir al expresidente.

Además, también se escucha a Uribe decir: "Hombre, esto es muy descuido, vea, lo que yo me he encontrado en la gobernación de Antioquia en el en el en el archivo de lo que yo hice como gobernador. Imagínese, para no contarles en una cosa, que tengo 93 denuncias contra paramilitares y guerrillera cuando yo era gobernador“.

Frente a esto, se reveló una fractura de confianza entre los abogados que han representado al expresidente Álvaro Uribe y el exmandatario, quien, aparentemente, no confía en su labor. Ahora bien, Uribe parece hablar sobre otros casos que no tienen que ver con el que actualmente se encuentra en juicio, por lo que muchas personas aseguran que son molestias específicas de casos diferentes.

Uribe se disculpó con sus abogados

Finalmente, tras revelarse el audio del expresidente, el propio Uribe le pidió disculpas a sus abogados a través de su cuenta de X. “Mis excusas de nuevo a los doctores Granados y Lomaba por mis comentarios indebidos, producto de la angustia”, escribió el exmandatario.