“Ya vi al pato Donald varias veces”: Petro y la polémica sobre la cancelación de su visa a E.E U.U. y el Consejo de Estado

Una intervención presidencial en cadena nacional, que terminó funcionando como un espacio informal del gabinete ministerial, ha generado una nueva ola de controversia en torno al presidente Gustavo Petro. En una emisión televisada la noche del 21 de abril, el mandatario abordó temas sensibles sobre el funcionamiento de su gobierno, la prensa nacional, y el cumplimiento de decisiones judiciales. Sin embargo, fue una frase sobre su visa a Estados Unidos la que terminó amplificando la polémica.

La intervención comenzó con críticas directas a medios de comunicación, a los que el jefe de Estado acusó de tergiversar la información. “¿Por qué la prensa tradicional de Colombia se encontró en la mentira? Esto no es un Consejo de Ministros. Consejo de Ministros tiene su formalidad. Sigue después de este programa en los canales públicos. Esta es una alocución presidencial y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor denle el golpe de Estado y veremos si ganan”, dijo Petro durante su aparición en televisión nacional.

El mensaje fue transmitido justo después del fallo del Consejo de Estado que obliga al presidente a divulgar por medios oficiales sus reuniones con el gabinete, en un intento por asegurar el uso adecuado del espectro electromagnético. La decisión judicial fue producto de una tutela interpuesta por considerar que estas intervenciones carecían de formalidad y transparencia institucional.

“Ya vi al pato Donald varias veces”

Tras la desconexión de la cadena nacional, el presidente continuó hablando y lanzó un comentario que provocó reacciones intensas en redes sociales y entre la clase política: “Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa, no tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya vi al pato Donald varias veces”.

El comentario alude, de manera ambigua, a una supuesta decisión del gobierno estadounidense —durante la administración de Donald Trump— de revocarle el visado, aunque no existe confirmación oficial al respecto. La comparación caricaturesca alimentó la controversia.

Hasta la fecha, solo un presidente colombiano ha perdido su visa estadounidense de manera oficial: Ernesto Samper en 1996, debido al escándalo por la financiación de su campaña presidencial con recursos del narcotráfico.

Reacciones desde el Congreso

La emisión presidencial fue calificada como una burla a las instituciones por sectores opositores. La senadora María Fernanda Cabal fue una de las primeras en responder: “Petro se burla del país y de las decisiones del Consejo de Estado. Disfrazó como alocución un Consejo de Ministros. Que no se le olvide que fue el M-19 el que quemó y mató a los magistrados de Corte Suprema en 1985”, escribió en su cuenta de X, señalando el pasado guerrillero del presidente.

En la misma línea, la representante Katherine Miranda expresó: “Oigan, increíble la burla de hoy de la ‘alocución presidencial’ ante la decisión del Consejo de Estado. Ataca, se burla y desconoce las decisiones de la justicia. Jamás había visto en Colombia un ataque tan feroz contra la institucionalidad y la separación de poderes”.

También se sumaron a las críticas el concejal Daniel Briceño y el director del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, quienes coincidieron en señalar un presunto irrespeto a la justicia y el uso indebido del espacio televisivo oficial.

A pesar de las respuestas adversas, desde el gobierno no se ha emitido una aclaración formal ni sobre la naturaleza exacta de la intervención presidencial ni sobre el estado actual del visado del mandatario. Mientras tanto, el debate sobre los límites entre comunicación política y deber institucional continúa agitando el panorama político nacional.