Para Vicky Dávila el desacato al fallo del Consejo de Estado es una clara muestra de que Petro se quiere atornillar en el poder

La polémica por el fallo del Consejo de Estado en contra de las transmisiones de los consejos de ministros del presidente Petro en la televisión pública y privada sigue viva. Pese a esto, el mandatario ‘se pasó por la faja’ el fallo del Consejo de Estado e hizo una alocución presidencial en la que aseguró que también iba a transmitir el consejo de ministros, algo que para Vicky Dávila es una clara muestra de que el mandatario se podría atornillar en el poder.

PUBLICIDAD

Lea también: Cierres viales en la avenida Caracas por obras del metro afectarán movilidad en Bogotá durante más de un año

Luego de la polémica transmisión del presidente Petro, quien dio a entender que hará más transmisiones de este estilo, la candidata presidencial Vicky Dávila aseguró en su cuenta de X que esto es una muestra de que Petro no tiene respeto por las autoridades del país y que podría buscar atornillarse en el poder.

"Petro hoy desacató una decisión del Consejo de Estado que le prohibió transmitir su Consejo de Ministros por tratarse de un abuso, una extralimitación de poder y de la vulneración de los derechos de los ciudadanos a tener pluralidad informativa. Simplemente pasó por encima de la decisión de los magistrados“, aseguró la periodista.

Sumado a esto, Vicky Dávila tildó al presidente de dictador y aseguró que representa un peligro para la democracia: “Lo que Petro hizo hoy lo hace un dictador que no respeta la ley, ni las decisiones judiciales, ni la institucionalidad. Petro es peligroso como Maduro, no respeta los derechos de los ciudadanos ni la democracia. Tomen nota colombianos, mañana se nos queda arbitrariamente en el poder y no hace elecciones”.

Finalmente, el Dávila sentenció su declaración asegurando que “¿Vamos a permitir que Petro haga con la Constitución, la ley, los derechos y el país, lo que le dé la gana?“.