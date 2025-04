Caso Sara Millerey: revelan nuevas fotos tras brutal agresión que terminó en el asesinato de la mujer trans en Bello

El caso de Sara Millerey, mujer transgénero asesinada en Bello, Antioquia, continúa generando profunda indignación. Recientemente, el programa Testigo Directo reveló fotografías del estado en que fue encontrada tras ser brutalmente golpeada, torturada y arrojada a una quebrada del municipio el pasado 4 de abril.

Sara fue hallada con vida por vecinos del sector, flotando en la quebrada La García. Aunque fue trasladada de urgencia al hospital La María en Medellín, falleció al día siguiente debido a la gravedad de las heridas. El crimen, actualmente en investigación, involucra a por lo menos cuatro personas, según las autoridades, quienes ya tendrían identificados a los responsables.

Una madre devastada por la violencia y la indiferencia

Sandra Milena Borja, madre de Sara, relató en el videopódcast Más allá del silencio los momentos de angustia vividos al encontrar a su hija aún con vida:

“Mamá está acá, sosténgase fuerte, ya voy a ir por usted, ya la voy a sacar. Entonces ella alzaba la cabecita y me miraba”, recordó con la voz entrecortada.

También denunció la atención inadecuada que recibió su hija en el hospital:

“No la recibieron con buena actitud. Fuera de eso, me la pusieron [en] una colchoneta sin sábanas […]. Me dijeron que no había cobijas ni sábanas […]. Le dije: pero ella viene grave, ella está fracturada, y me dijeron: ‘Sí señora, pero ella es etapa 3’”.

Una vida apagada, un mensaje que permanece

Sara, de 32 años, era una mujer profundamente espiritual, según su madre. En su testimonio, Sandra evocó las oraciones con las que su hija la despedía cada mañana:

“Mamá, que la dulce madre, no te alejes, que tu vista de mí, no apartes […]”.“Ya quién me la va a decir”, lamentó.

El asesinato de Sara Millerey no solo deja un profundo vacío en su familia, sino que pone en evidencia una alarmante realidad: la violencia sistemática hacia personas transgénero en Colombia. Mientras se espera justicia por su muerte, su historia sigue resonando como un llamado urgente a la protección de los derechos humanos de las personas trans.