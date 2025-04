Fanático del fútbol y de San Lorenzo de Almagro: las otras pasiones que tuvo el papa Francisco

Desde reuniones con Diego Maradona hasta la pasión por San Lorenzo, su querido club de Buenos Aires, el papa Francisco fue un ávido aficionado al fútbol. Y un promotor del deporte en general.

Francisco falleció el lunes a los 88 años, y el mundo del fútbol y del deporte le rindió homenaje de inmediato.

Todos los eventos deportivos programados para el lunes en Italia fueron pospuestos para lamentar la muerte de Francisco, incluidos cuatro partidos de la Serie A del fútbol. Se guardará un minuto de silencio antes de todos los eventos deportivos más adelante en la semana, añadió el Comité Olímpico Italiano.

“El fútbol italiano se une al luto de millones de personas tras la muerte del papa Francisco”, expresó el presidente de la federación italiana de fútbol, Gabriele Gravina. “Fue un gran ejemplo de cuidado cristiano y dignidad ante el sufrimiento y siempre estuvo atento al mundo del deporte y particularmente al fútbol, del cual era un aficionado. Siempre permanecerá en los corazones de los fieles y amantes del fútbol”.

El papa Francisco era fanático de San Lorenzo de Almagro

Como la gran mayoría de los argentino, Francisco era un aficionado al fútbol y le gustaba jugarlo, aunque no tuviera taleto: “Siempre me gustó jugar al fútbol, daba igual que no fuera muy bueno. En Buenos Aires, a los que eran como yo los llamaban ‘pata dura’. Algo así como tener dos pies izquierdos. Pero jugaba. A menudo hacía de portero” , contó en la biografía “Esperanza”.

Casi inmediatamente después de ser elegido papa en 2013, se hizo conocida la afición de Francisco por San Lorenzo de Almagro cuando el club argentino tuiteó una foto de él sosteniendo el escudo del club. Incluso era socio de la institución con el carnet de San Lorenzo No. 88.235, elenco apodado el “Santo”.

En Italia, también se sugirió de que Francisco alentaba a la Juventus, ya que su familia provenía de la región de Piamonte, donde se encuentra el club de Turín. El padre de Francisco, Mario Bergoglio, fue jugador de baloncesto.

San Lorenzo, uno de los equipos más antiguos de la Asociación del Fútbol Argentino, tuvo un buen desempeño después de que Francisco fuera elegido como el 266° papa en marzo de 2013.

El equipo ganó un título nacional en 2013 y luego conquistó la Copa Libertadores de América por primera vez un año después. Los directivos del club viajaron dos veces al Vaticano llevando trofeos para agradecer a Francisco por su apoyo. El próximo estadio del club se va a llamar Papa Francisco.

“De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, hubo algo que jamás cambió: su amor por el Ciclón”, indicó la entidad en sus redes sociales. ”Envueltos en un profundo dolor, desde San Lorenzo hoy le decimos a Francisco: ¡Adiós, gracias y hasta siempre! ¡Estaremos juntos por la eternidad!”.

En su biografía el papa Francisco reveló que siempre buscaba la manera de mantenerse informado de los resultados de su San Lorenzo. “Uno de los guardias suizos me deja cada semana los resultados y la clasificación sobre la mesa” , contó quien era el primer papa argentino y latinoamericano.

¿Cuál fue la relación de Francisco con Diego Maradona?

Francisco se reunió dos veces con su compatriota argentino Maradona como papa. Hubo una audiencia especial en relación con un partido de fútbol benéfico en 2014 cuando Maradona le presentó al pontífice una camiseta de fútbol, con el nombre “Francisco” y el número diez en la espalda.

“Lo único que puedo decir hoy es que soy hincha de Francisco, el primer hincha de Francisco soy yo”, dijo Maradona después de otra reunión en 2015.

Cuando Maradona falleció en 2020, Francisco recordó al gran futbolista en sus oraciones.

La responsabilidad social del deporte

Durante una reunión con las selecciones nacionales de Argentina e Italia poco después de ser elegido, Francisco señaló la influencia de los atletas, especialmente en los jóvenes, y les dijo a los jugadores que recordaran que, “ustedes son un modelo para bien o para mal”.

“Queridos jugadores, son muy populares. La gente los sigue, y no solo en el campo sino también fuera de él”, indicó. “Esa es una responsabilidad social”.

Francisco a menudo elogió el deporte como una forma de promover la solidaridad y la inclusión, especialmente para los jóvenes.

Durante una conferencia global sobre fe y deporte en 2016, Francisco imploró a los líderes que hicieran un mejor trabajo para mantener la corrupción fuera del campo de juego y dijo que el deporte debe protegerse de manipulaciones y abusos comerciales.