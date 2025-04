Ministra de Comercio arremetió contra clínica que recibió a víctimas de supuesto intento de envenenamiento

Durante el fin de semana que recién pasó, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cielo Rusinque, aseguró que le habían tratado de dar unos dulces envenenados. De hecho, sostuvo que varias personas tuvieron que ser hospitalizadas después de consumir esos alimentos. Sin embargo, la clínica donde estuvieron los pacientes calificó estos hechos como una “intoxicación” y advirtió que fueron dados de alta un par de días después.

“Me confirma el escolta que me acompañó en Montería que se encuentran hospitalizadas 4 personas por envenenamiento en la Clínica del Rio en Montería. A estas personas les había regalado dos potes de dulce que me habían regalado y se me habían quedado entre el carro. Según me informan esta información la tiene ya la Policía y Fiscalía de Montería pues la sustancia encontrada fue veneno que habría sido incluido en los dulces que me regalaron”, indicó Rusinque en su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, les solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional que adelantaran las investigaciones pertinentes para esclarecer estos hechos.

Entre tanto, la Fundación Clínica del Río de Montería, que recibió a los pacientes que habían consumido los dulces mencionados por Rusinque emitió un comunicado de prensa en el cual se refirió a lo ocurrido.

“El día 19 de abril del año en curso, se atendieron en nuestra urgencia a cuatro pacientes, dos adultos y dos menores, quienes ingresaron con signos y síntomas que inicialmente sugerían una posible intoxicación alimenticia, aparentemente relacionados con la ingesta de un dulce de coco”, indicó la institución sanitaria.

Así mismo, señaló que tras hacerles una evaluación, pudieron constatar que los cuatro pacientes tuvieron una evolución satisfactoria y fueron dados de alta este 20 de abril.

“La institución también quiere destacar la importancia de la seguridad alimentaria y la necesidad de extremar precauciones al consumir alimentos, especialmente aquellos que pueden ser más propensos a contaminación”, concluyó la clínica, que no mencionó la tesis del envenenamiento en su comunicado.

Cielo Rusinque repondió al comunicado de la clínica

La ministra de Comercio sostuvo que fue su escolta quien le advirtió que se habría tratado de un envenenamiento. Y cuestionó duramente a quienes la estaban ridiculizando el episodio.

“Valga decir que no se trataba de dulces que se mantuvieran helados o en cadena de frío. Eran dulces de tierra caliente que venden en la calle y que uno no conserva en frío”, sostuvo Rusinque y señaló que, según los escoltas, encontraron veneno en los dulces.

Luego, se refirió al comunicado que publicó la clínica que atendió a los pacientes afectados. “Allá en Córdoba lo que dicen es que es una clínica que está en manos de reconocidos opositores del Gobierno”, señaló Rusinque.

Y advirtió que salieron “rápidamente” a publicar el comunicado de prensa. Además, cuestionó que les dieran de alta a los pacientes aun cuando seguían teniendo síntomas.