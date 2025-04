“Fue veneno que habría sido incluido en los dulces que me regalaron”: Cielo Rusinque

Este domingo, 20 de abril, Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, cercana al presidente Gustavo Petro, denunció a través de sus redes sociales que le regalaron uno dulces que “estarían envenenados”. Rusinque indicó que los dos potes del dulce se los había regalado a unas personas y que están hospitalizadas en Montería por envenenamiento.

Según aclaró Rusinque estos dulces se le habían quedado en el carro antes de dárselos a las personas que están hospitalizadas.

“Denuncia pública. Me confirma el escolta que me acompañó en Montería que se encuentran hospitalizadas 4 personas por envenenamiento en la Clínica del Rio en Montería. A estas personas les había regalado dos potes de dulce que me habían regalado y se me habían quedado entre el carro", indicó a través de sus redes sociales.

Aseguró que ya las autoridades están enteradas del caso, quienes le confirmaron la sustancia que contenían los dulces.

“Según me informan esta información la tiene ya la Policía y Fiscalía de Montería pues la sustancia encontrada fue veneno que habría sido incluido en los dulces que me regalaron. Solicito por favor a la @PoliciaColombia y la @FiscaliaCol adelantar con celeridad las investigaciones respectivas. Mis oraciones por las personas que se encuentran hospitalizadas, confío en que se recuperarán muy pronto", dijo la funcionaria.

Rusinque publicó la conversación en la que le confirman que los médicos indicaron que los dulces que se le habían quedado en el carro tenían veneno.

“Hay uno dulces de los que le dieron que tenían veneno. Ahí en la camioneta de quedaron don tarritos de icopor con dulce de coco. Él al ver que se le quedaron, los regaló y esas personas están hospitalizadas. Al parecer según lo que él me manifiesta es que los médicos dijeron que los dulces tenían veneno”, le lee en la conversación.