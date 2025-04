“La ‘Casa Colombia’ en Japón, que nos cuesta 11 millones de dólares, atendida por japonesas”: Cabal

Una fuerte polémica se ha desatado por la participación de Colombia en la Expo2025 Osaka, Japón, que según informó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, el gobierno de Petro habría invertido más de 11 millones de dólares, más de 49.000 millones de pesos, para la construcción y operación del pabellón. Ahora, Cabal criticó que fuera atendida solo por japonesas y ningún colombiano.

La senadora cuestionó que se invierten altos recursos en este tipo de acciones, pero se nieguen fondos para la salud, la vivienda y la educación: “Es indignante ver cómo niegan plata para medicamentos, para subsidios de vivienda, para educación, pero sí millones de dólares para una casa en Osaka-Japón”.

La ‘Casa Colombia’ en Japón habría costado más de 49.000 millones de pesos, según la oposición

La senadora publicó un video en el que se observa a un colombiano que llegó hasta el pabellón en la Expo y se acercó a comprar, pero las que atendieron fueron jóvenes japonesas, por lo qu

e hizo la publicación.

“La ‘Casa Colombia’ en Japón, que nos cuesta 11 millones de dólares, atendida por japonesas. ¿Tanto dinero y no hay un solo colombiano que pudiera representarnos?“, escribió la senadora.

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato diciendo: "El derroche de este gobierno, ahora lo justifican con “inversión a largo plazo”. Hasta ahora, el derroche de la casa de Davos y los otros arriendos, no han servido para nada. Y ahora sí aplauden, pero en el fondo la frustración es grande. “Todo sea porque me paguen mis likes”“, ”Y la gente muriendo por falta de medicamentos en Colombia es aberrante mirar esto“ y ”Repito, incentivar el turismo es excelente, ningún colombiano se opone, lo que nos molesta es que con tanta gente preparada y que sabe de turismo manden a dos personas inservibles que no saben un carajo Verónica Alcocer y Sofía Petro“.