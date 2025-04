“No hay derecho que prefieran hablar con terroristas que enfrentarlos”: Cabal por ataque en Jamundí

Este jueves Santo, 17 de abril, las autoridades del Valle del Cauca confirmaron el ataque con explosivos que se registró durante la madrugada en el corregimiento de Robles, zona rural del municipio de Jamundí. Según la información preliminar, una camioneta cargada con explosivos fue abandonada y posteriormente detonada cerca de la estación de Policía, en el sector conocido como La Variante. Ante los hechos, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reaccionó en contra de la ‘Paz Total’ y dijo que los “diálogos son inútiles”.

Aunque las autoridades no han confirmado los responsables del ataque, pero es conocido que en ambas zonas tiene presencia la estructura ‘Jaime Martínez’, una disidencia de las Farc señalada como posible autora de los ataques.

Cabal arremete contra Petro tras ataque con explosivos en Jamundí durante Semana Santa

“A esta violencia le llama Gustavo Petro “la paz total”. No hay derecho que prefieran hablar con terroristas que enfrentarlos y dejen desprotegida a la población civil. Esto no es con diálogos inútiles. A los criminales no se les contempla, ¡se les combate!“, escribió María Fernanda Cabal a través de su cuenta de X antes Twitter.

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato diciendo que: "Con los bandidos no se negocia la paz, se impone“, ”Petro y Santos, productores del caos: uno firmó una ‘paz’ que empoderó terroristas, el otro la llama ‘paz total’ mientras la violencia nos ahoga. ¡Basta de diálogos con criminales! La gente merece seguridad, no promesas vacías“, ”Para cuándo actuará la derecha? Estamos muy cómodos y sentados viendo como este infeliz y sus secuaces acaban con el país y no hacemos nada" y "La población siempre estuvo desprotegida mentirosa“.