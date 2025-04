Petro aseguró que decretará emergencia sanitaria en Colombia por la propagación de la fiebre amarilla

El presidente Gustavo Petro aseguró que va a decretar emergencia económica y sanitaria en Colombia por el brote que hay de fiebre amarilla. Según informó, la decisión llegó luego de que el Ministerio de Salud alertara por la gran cantidad de casos que se han presentado en el país en poco tiempo, dejando este año a 32 personas fallecidas de 74 casos confirmados en el país.

A través de su cuenta de X el presidente informó que “voy a decretar la emergencia económica, después de la sanitaria. Pero no por lo que dicen los contrabandistas, lavadores y petroleros que son los que vienen dominando la política económica de Colombia, sino por algo simple y contundente: LA VIDA”.

De igual forma, el presidente aseguró que la propagación se incrementó en el país debido a la crisis climática ya que “el calor en aumento de las atmósfera ahora hace que el mosquito suba las montañas, pase los páramos y puede penetrar en las ciudades, incluída Bogotá”.

Además, el presidente le envió una grave advertencia a las personas que no se han vacunado contra la fiebre amarilla en Colombia y viajarán a zonas del país en donde se puede presentar el mosquito que la propaga. “Las personas que no se han vacunado no deben salir en semana santa a zonas de peligro: por ahora la zona cafetera. Los viejos tienen una alta tasa de mortalidad y nunca fueron vacunados contra la fiebre amarilla. Hoy son muy vulnerables”, sentenció Petro.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje alentador al país y dijo que “si hacemos rápido la vacunación el número de víctimas será muy pequeño. Hay que entregarle a los hospitales públicos tecnología y maquinas capaces de tratar enfermos de fiebre amarilla, solo hay en dos hospitales”.