“Las cosas deben aclararse al máximo”: Petro por elecciones en Ecuador y nombra a Venezuela

El presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre las elecciones en Ecuador, en donde Daniel Novoa fue relecto este domingo nuevamente como mandatario y según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), este martes 15 de abril a las 4 de la tarde, tenía el 55,6% de los votos, mientras que su contendora Luisa González reportaba el 44,4% de un total de 11.360.105 sufragantes.

PUBLICIDAD

Petro informó que envió veedores de Colombia a las elecciones y que los informes que le entregaron son preocupantes.

También le puede interesar: “¿Epa nos robo? No”: Petro arremete contra la justicia y dice que la condenan más que a Sneyder Pinilla

Petro aseguró que se deben aclarar las cosas en Ecuador por informes que recibió durante las elecciones

Petro a través de su cuenta de TikTok dijo que “se enviaron veedores de Colombia a las elecciones del Ecuador. Los informes que recibo son preocupantes. Leónidas Iza, excandidato indígena, fue detenido unos días antes. Las zonas de mayoría de la oposición fueron puestas bajo estado de sitio y control militar dos días antes de las elecciones. La dirección de las elecciones siempre estuvo bajo vigilancia militar directa y armada con rostros en capucha cada mesa tuvo fuerte presencia militar uniformada y con armas”.

Además, aseguró que “Hay veedores extranjeros que tuvimos que proteger porque tenían temor de no poder salir. Impidieron la salida del país de un veedor argentino. Creo que el gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. Hasta el momento me expresaré oficialmente. Quiero la mejor de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos de la antigua Gran Colombia. Del presidente Noboa tengo buenos recuerdos y amistad. No interferí para nada en el proceso electoral y conservé mi neutralidad. Pero igual que en el caso venezolano, las cosas deben aclararse al máximo. Solo así tendré la seguridad de no equivocarme".