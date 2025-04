“Ignorante”: Petro le dice a Fico por la posibilidad de transportar gas por cable

El presidente Gustavo Petro durante el consejo de ministros televisado del pasado lunes 7 de abril, le hizo un duro cuestionamiento al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la no importación de gas para el país y soltó una frase que dejó a más de uno pensando, al asegurar que el gas se podría traer en cables eléctricos desde Panamá.

Por esos días varios medios de comunicación le consultaron a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, sobre lo afirmado por el presidente, a lo que respondió “cómo responderle a alguien que cree que el gas se trae a través de los cables de energía”.

Petro le dice “ignorante” a Fico por la posibilidad de transportar gas por cable

Petro publicó un video en el que unificó la declaración de Fico y la conversación que tuvo Julio Sánchez, director de W radio, con Julián García, expresidente de TGI, la transportadora de gas.

“El tema tiene que ver con una declaración que dio el presidente de la República sobre el transporte de gas”, dijo Julio, a lo que una de sus periodistas agregó, “sí, es por la frase textual del presidente: por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar gas importado a Colombia, vía eléctrica“.

A eso el experto invitado dijo: “ese concepto de transporte de gas por cable, en la industria se conoce como ”gas by wire", es algo que se ha usado hace muchos años en la industria, es un concepto ampliamente usado y aplica no solamente para el gas, sino también para el carbón".

Según la explicación de lo que es este método se dice que: es un concepto utilizado en la industria energética que hace referencia al transporte y comercialización de gas natural de manera remota, sin necesidad de una infraestructura física extensa como gasoductos. En lugar de transportar el gas directamente, se transforma en energía (generalmente electricidad) cerca del lugar de extracción, y esa electricidad se transmite por cable a través de la red eléctrica hasta los centros de consumo. Esta alternativa es especialmente útil en zonas remotas o de difícil acceso, donde construir gasoductos sería costoso o inviable, y permite aprovechar los recursos gasíferos sin grandes inversiones en infraestructura física de transporte.

Los usuarios de internet no dudaron en pronunciarse diciendo que: "Presidente, pero de esa forma no se traería gas, se traería energía eléctrica y la crisis es de gas natural. ¿Cómo prendemos la estufa de gas con electricidad? Y ¿por cuales redes se trae si no hay interconexión con Panamá?“, ”Llevo 15 años de experiencia en el sector oil and gas en Colombia y nunca he visto, conocido o siquiera leído ese concepto de transporte de gas por cables eléctricos NO Sr usted puede poner a cuánto loco quiera a lavarle la cara; pero no es posible eso que usted dijo" y "Presidente lo que este país necesita es gas, no energía eléctrica, que por cierto es más costosa si se genera con gas como se hace en gran medida en Panamá (donde es más costosa)... ah y no hay red eléctrica entre los países“.