“Bobo pendejo”: Daniel Quintero insultó a Fico por responderle a Petro sobre Hidroituango

El exalcalde Daniel Quintero Calle, terminó insultando a Federico Gutiérrez, actual mandatario de Medellín, luego que este le respondiera una publicación al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Hidroituango se logró poner en funcionamiento por su gobierno y el de Quintero, a lo que Fico le respondió que eso era falso.

El presidente escribió un mensaje en respuesta a una noticia del periódico El Colombiano que tituló lo que dijo EPM luego de las críticas lanzadas en el último consejo de ministros en el que se abordó el tema de la energía eléctrica: "Sin Hidroituango habría racionamiento de energía“.

Daniel Quintero insultó y no lo bajó de “pendejo”

"Quienes logramos poner en funcionamiento Hidroituango de EPM, fue éste gobierno nacional y el gobierno de Quintero en Medellín. Y claro que nos ayudó a pasar las restricciones de la sequía. Pero Hidroituango no funcionó a tiempo, porque se originó un desastre de ingeniería por la corrupción que plagó el proyecto de canibalismo de sus contratistas privados. El riesgo sigue latente y deben construir planes de mitigación del riesgo“, escribió Petro.

Pocos minutos después Fico le respondió diciendo: Eso es falso @petrogustavo. Lo difícil es cogerte en una verdad. En 2018 me correspondió liderar la contingencia de Hidroituango de la mano de la gente de EPM, empresa 100% pública que usted quiere destruir. Resultado: Evitamos la tragedia, no se perdió una sola vida, protegimos el medio ambiente y dejamos el proyecto en fase de recuperación. Terminamos el vertedero, la presa y casa de máquina seca y en fase de recuperación".

Luego agregó: “Hidroituango existe pese a usted y a su aliado corrupto, que han hecho hasta lo imposible para destruir el proyecto. Deje de mentir. Deje el odio contra Medellín y Antioquia. En Medellín y Antioquia también vamos bien, pese a usted. Y le recuerdo que fue Hidroituango el que salvó a Colombia el año pasado de un racionamiento. Usted siga con su odio y sus mentiras, yo seguiré construyendo desde Medellín. Te recuerdo: ya van casi 40 imputados por corrupción por la fiscalía, incluido tu aliado y varias de los que tenés nombrados en tu gobierno. Nada para decir?“.

Y solo 4 minutos después respondió Quintero: “Ve bobo pendejo, en 2018 que colapsó Hidroituango el Alcalde eras vos. Ya te imputaron a tres de tus funcionarios por peculado por mas de 390 mil millones. Construiste sin licencia, bajaste la calidad de los materiales y escondiste pruebas. Corrégite”.

Los usuarios de internet también se pronunciaron diciendo: “Está Practicando el Lenguaje de las Cárceles!... Allá tal vez pueda presidir la Junta de Reos! #Antioquia y #Medellin no descansarán hasta verte Preso!“, ”Esa es la de los izquierdos insultar cuando no saben cómo defenderse. Pobrecitos", “Una cosa es que a Fico le haya tocado atender la emergencia, otra cosa es que lo haya hecho colapsar. Eso no es real. Es más, gracias a las acciones tomadas es que hoy tenemos los Antioqueños a Hidroituango funcionando” y “Expresiones vulgares y grotescas viniendo de un supuesto líder político. Han llevado a la política colombiana a una completa degradación. Aún así aspiran a ser Presidentes de Colombia. Una completa ironía y cinismo”.