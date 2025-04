“¿Epa nos robo? No”: Petro arremete contra la justicia y dice que la condenan más que a Sneyder Pinilla

El presidente Gustavo Petro, durante su intervención en Acacías, Meta, en donde habló de la ‘Humanización carcelaria’, arremetió contra la justicia y comparó los casos de Epa Colombia, Daneydi Barrera, y Sneyder Pinilla. Aseguró que la condena de Epa es por ser mujer y la comparó con la recibida por Pinilla, quien firmó preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y en 5 años podrá quedar en libertad.

Además, Petro no bajó a Sneyder Pinilla de ‘hp’ y aseguró que cuando salga podría irse del país a disfrutar de la plata que se robó y que no entregó; mientras que Epa no podrá volver a salir de Colombia.

Petro aseguró que Epa Colombia fue condenada por ser mujer

“¿Cuánto le pusieron a Epa? cinco años de prisión. ¿Qué fue lo que hizo Epa? ¿Nos robó? No (...) la señora lo que hizo fue romper un vidrio porque pensó que en el momento de las manifestaciones juveniles era un acto de protesta", dijo el presidente.

Luego dijo que “se equivocó ahí y después, eso sí, escogiendo al abogado. Escogiendo al abogado sí metió las de caminar. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué un sistema de justicia, si es de justicia, condena más a la mujer que al hombre y condena más el gesto de protesta que el robo del erario?“.

Aseguró que dejaba la reflexión porque “tenemos un sistema que es injusto que no se traza hacia la verdad, sino que se traza hacia el castigo. A Epa la condenan más que a Sneyder Pinilla, porque es mujer, uno; porque es mamá, dos; porque es levantada, tres; porque protestó, cuatro”.

Sobre Pinilla dijo: “es un rufián que se roba los dineros el erario público, es un corrupto, un ‘hp, diría yo. Y, lo condenan menos. Va a salir primero de la cárcel él, que la señora Epa. Me dice la ministra que mientras él se puede ir a pasear por el mundo, con los dineros que no entregó, a disfrutar del mundo, ella nunca podrá salir del país”.