“Denle juete”: Alcalde de Cúcuta para que hagan las familias con los niños en Semana Santa

A través de la redes sociales se conoció un video en el que varios periodistas le piden al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, que le envíe un mensaje a las familias para Semana Santa y es el momento en el que el mandatario dice que es el tiempo para que a los niños los corrijan y que les den “juete”.

El mensaje fue publicado por él mismo a través de TikTok, en que, según él, lo que quiere es que las familias corrijan a los niños para evitar que cuando crezcan se vuelvan delincuentes.

Polémico mensaje del alcalde de Cúcuta para la Semana Santa

“El mensaje de Semana Santa que es que corrijan a los niños, que los pongan a rezar, que les den principios, que les den valores. Eso es lo que hay que hacer”, dijo en la primera parte del video.

Luego agregó: “Dele juete, si ustedes los ven que están cogiendo mal camino a los ocho, nueva, diez años, agárrelos a juete porque es que cómo estarán sufriendo el papá y la mamá de estos muchachos (muestra varios jóvenes capturados y con esposas) que están ahí esposados, ver que se van a comer una cárcel por ahí cinco años, seis años, por el delito de extorsión, por atraco”.

Finalmente le pidió a las familias que “corrijan a los muchachos por favor, como era antes. El tema es que ahora no se les puede ni mirar. Pero por favor, el mensaje es corrijan a los niños, no los dejen que cojan vuelo”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Hace rato no escuchaba algo tan lógico felicidades por fin alguien dice algo muy cierto y coherente", “Corregir a golpes no es la solución la mayoría de ladrones y etc fueron educados así y no es eso. Con ejemplo mijo es así que se corrige, cómo padres darle respeto, educación y valores”, “Mal trato, no es lo mismo que corregir entiendan por favor” y “Esoooooo qué palabras tan ciertas, el mejor mensaje de Semana Santa”.