Cinco planes para hacer en Cali durante la Semana Santa

Llegó la Semana Santa, una de las épocas más importantes para el turismo, y como no, Cali está lista para recibir a miles de visitantes que buscan planes y actividades para realizar durante su estancia.

Pero estos planes no son exclusivos para turistas, los residentes en la ciudad también tendrán acceso a estas actividades que en su mayoría no tienen costo.

Recorridos por el centro histórico

Cali es una de las ciudades más antiguas de Colombia y es por eso que sus calles tienen mucha historia por contar. La Secretaría de Turismo ha organizado unos recorridos donde los participantes conocerán iglesias icónicas, el centro histórico, el barrio San Antonio, Siloé y el oeste de la ciudad en compañía de guías turísticos expertos, son gratuitos, aunque su aforo es limitado, pues habrá cien cupos para cada recorrido, los interesados deben inscribirse previamente en la cuenta de Instagram.

Estos recorridos son variados porque hay de patrimonio histórico, en Siloé, por iglesias icónicas, a Cristo Rey y de naturaleza urbana.

Recorridos por el centro histórico de Cali Centro histórico de Cali. (Alcaldía de Cali)

Ascenso a los cerros

Quienes deseen subir al Cerro de las Tres Cruces y a la Virgen de Yanaconas lo podrán hacer durante toda la semana, entre las 6:00 a.m. y la 1:00 p.m. En el caso de Tres Cruces, el acceso será exclusivamente por el sector de Chipichape. En cuanto al monumento a Cristo Rey, se debe tener en cuenta que requiere de inscripción previa a través de la página web de la Alcaldía de Cali. Este atractivo estará habilitado hasta el 16 de abril, y el 19 y 20 en tres horarios: 9:00 a.m.; 12:00 p.m. y 3:00 pm. El jueves y viernes Santo, el monumento estará habilitado en dos horarios para que lo puedan visitar sin inscripción previa. Será de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Ascenso a los cerros en Cali Cristo Rey (Hroy Chávez - Publimetro Colombia)

Festival de música clásica

Hasta el sábado 19 de abril se cumplirá la primera versión del Festival de Música Clásica de Cali. Las presentaciones se cumplirán en teatros, centros culturales, plazas públicas y parroquias.

Este festival contará con la presencia de grupos de ciudades como Medellín y Manizales además de las orquestas sinfónicas locales entre ellas la Juvenil Notas de paz, Orquesta Joven de Colombia, Mensajeros de Esperanza, la Orquesta Filarmónica de Cali, entre otros. Estas presentaciones se realizarán en el Teatro Municipal y en varias parroquias a lo largo de la ciudad.

Festival de música clásica en Cali Música clásica en Cali (Alcaldía de Cali)

Un viaje cósmico en Semana Santa

Si la idea durante esta semana es compartir en familia y conocer nuevas experiencias, el Centro de Ciencia, Arte y Tecnología de Cali, Yawa, ofrece una completa programación desde el martes 15 de abril. Este sitio está recién inaugurado y es un sitio que cuenta con un gran domo a manera de pantalla donde se proyectan imágenes con la más alta tecnología.

Algunas de las proyecciones que se podrán apreciar son Marte: El Viaje Definitivo, Universo Violento: Catástrofes del Cosmos, Aventura Cósmica y Maravillas del Universo, Ahí Afuera: La Búsqueda de Mundos Extrasolares, De la Tierra al Universo.

Toda la información de horarios y costos en Tu Boleta.

YAWA: primer centro de tecnología de Cali (Cortesía)

La salsa como protagonista

Cuando se visita Cali es imperdible involucrarse con la salsa y es por eso que durante estos días sitios como Mulato Cabaret, el Museo de la Salsa, Corito Salsero o el Museo de Jairo Varela serán opciones ideales para conocer más del ritmo que llevan en la sangre los caleños.

Pero si lo que se busca es un plan para todos, la gastronomía caleña es el plan perfecto. Ir a comer platos típicos del Pacífico colombiano a la galería Alameda y sus alrededores es una gran experiencia para el paladar o recorrer las calles del barrio San Antonio y deleitarse con las múltiples alternativas que allí se encuentran como los helados de Lengua de Mariposa, una tardeada en Zahavi o una buena fritanga en JJ.

Pero si se quiere comer la comida tradicional vallecaucana hay que pasar por Granada al restaurante Ringlete donde encontrará atollao, encocado de camarones, sancocho, tamales y demás delicias de la tierra del azúcar.

Gastronomía en Cali Gastronomía en Cali (Hroy Chávez - Publimetro Colombia)

