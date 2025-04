“Por qué lo ocultó cuando se le preguntó”: El fuerte agarrón de los abogados de Iván Cepeda y de Diego Cadena

La última semana que se ha estado llevando a cabo el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, por delitos de fraude procesal y soborno a testigos, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez ha rendido testimonio ante la Fiscalía y juez.

Alias ‘Víctor’ como se le conoció en el mundo de la criminalidad, aseguró que el abogado Diego Cadena le habría ofrecido un soborno de doscientos millones de pesos para cambiar su versión en el proceso.

Ante esto, han habido una serie de encontrones entre el abogado de Cadena, Iván Cancino, contra el senador inmiscuido en el proceso del expresidente, Iván Cepeda; de la misma manera con el defensor del congresista, Miguel Ángel Del Río.

Es importante señalar que Diego Cadena quien era el abogado del expresidente Uribe, hoy lleva un proceso judicial aparte por soborno a testigos.

La discusión entre los abogados inició tras la declaración de Eurídice Cortes, alias ‘Diana’, también exparamilitar. Allí de acuerdo al ‘expara’ Diego Cadena le pagó $700.000 en forma de “viáticos”.

“En el juicio de Diego Cadena la defensa demostró que la fiscalía paga a testigos , les paga por declarar en contra de personas , y les paga ene efectivo no en transacciones o cheques . Les paga por mentir ? No. Les paga por ocultar o callar? No. Y ahora se rasgan las vestiduras porque la defensa haga lo mismo . A Euridice Cortez se le dieron dineros para desplazarse jamás para mentir o callar”, señaló el abogado.

Por su parte, Miguel Ángel Del Río, le respondió fuertemente:

“El tema es por qué lo ocultó cuando se le preguntó. Si es tan normal por qué razón ante pregunta de fiscalía (en juicio de Uribe) advirtió que los únicos viáticos que recibió fueron 700 mil pesos y ni un peso más. Después confesó -ante la evidencia- que había recibido 2 millones”.