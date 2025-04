“Propio de regímenes totalitarios”: Cabal al MinSalud que dijo que la patria potestad de los niños es del Estado

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante un acto en el que se abordaba la importancia de la vacunación de los niños, niñas y adolescentes del país, terminó soltando una afirmación muy controversial, ya que aseguró que la patria potestad de los menores es del Estado. Ante la afirmación, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático se pronunció y aseguró que esa afirmación es propia de regímenes totalitarios.

El ministro de Salud dijo textualmente: “todo niño, niña, adolescente, todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño intercede el Bienestar Familiar”.

Por su parte la senadora escribió a través de su cuenta de X antes Twitter: Ministro, los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios. No se equivoque que las familias colombianas no están solas".

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "De acuerdo Cabal, los niños y no son del Estado los niños tienen padres por lo tanto ejercen total derecho. Gobierno de Petro no se equivoquen que aquí no lo permitiremos. Somos personas con derechos sobre nuestros hijos“, ”¿Para este gobierno, el estado le presta los hijos a los padres? Ya se sienten dueños hasta del aire que respiramos“, ”Igual que Hitler los niños pertenecían al estado. Increíble“, ”Una barbaridad tras otra. Esto hay que frenarlo pero es yaaaaa!!!!“ y ”Si no puede con un ministerio, qué tal con la responsabilidad de millones de niños. No estamos peor, de milagro“.

¿Qué es la patria potestad?

“La Patria Potestad es el conjunto de derechos que la Ley les reconoce a ambos padres sobre sus hijos menores de edad, estos derechos se reducen a administrar sus bienes y representarlo legalmente”, indica el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.