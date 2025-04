“No vamos a permitir que Petro expropie a nuestros hijos”: Vicky Dávila ante declaraciones del ministro de Salud

Durante un acto en el que se abordaba la importancia de la vacunación de los niños, niñas y adolescentes del país, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la patria potestad de los menores es del Estado. Estas declaraciones, por obvias razones, enfurecieron a gran parte de la oposición, tanto así que hasta Vicky Dávila respondió contundentemente e inclusive aseguró que Petro quiere expropiar a los niños de Colombia.

A través de su cuenta de X, Vicky Dávila respondió contundentemente, con un mensaje y un vídeo en el que demostraba su descontento con estas declaraciones del ministro de Salud del país. "Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que este Gobierno delirante crea que le pertenece la patria potestad de nuestros hijos menores de edad. Infame y peligroso“, aseguró la candidata presidencial.

Además, Dávila acompañó el mensaje con un vídeo en el que decía: “lo que faltaba. El ministro de Salud ahora dice que la patria potestad de nuestros hijos menores de edad le pertenece al estado, que quieren expropiar nuestros hijos. Con nuestros hijos no Petro. ¿Cómo Hitler, cómo Lenin, cómo Stalin? Con nuestros hijos no Petro”.

A la voz de protesta de la periodista también se sumaron voces como la de la senadora y también candidata presidencial María Fernanda Cabal, quien aseguró que “los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios. No se equivoque que las familias colombianas no están solas”.

Ante estas controversiales declaraciones del ministro de Salud el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado, como es costumbre, pero varias personas esperan que por lo menos salga a dar una aclaración sobre el tema y deje ver que, bien o mal, cumplirá con lo que dice la ley: que la patria potestad de los hijos es de los padres.