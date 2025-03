‘Epa Colombia’ confesó las duras situaciones que ha tenido que afrontar dentro de la cárcel, “acá uno tiene que pararse fuerte”

‘Epa Colombia’ con nombre de pila Daneidy Barrera Rojas, es una empresaria y creadora de contenido, quien tuvo sus inicios en alrededor del año 2019, contando así con una amplia acogida debido al contenido gracioso con el que buscaba conectar con el público, sin dejar de lado, que la canción de su sobrenombre logró contar con una mayor acogida durante el Mundial. Si bien, la bogotana trató de darle un nuevo giro a su vida a partir de su empresa de keratinas actualmente paga una condena de cinco años por daños al TransMielnio y ahora ‘Epa’ confesó las duras situaciones que ha tenido que enfrentar dentro de la cárcel.

Una de las noticias que conmocionó al país y por ende, generó opiniones divididas entre los ciudadanos, tuvo que ver, precisamente, con la orden de captura para Daneidy y luego su llegada a la cárcel El Buen Pastor, pues algunos catalogaron esta decisión como desproporcionada, teniendo en cuenta los delitos cometidos por otras personas que actualmente están en libertad.

A pesar de los esfuerzos adelantados por la familia y también por su respectivo abogado ‘Epa Colombia’ sigue privada de la libertad y ahora en medio de una entrevista con la Revista Semana confesó que ha tenido que enfrentar momentos complejos, pues estar allí no es sencillo, dando a conocer que ha sido víctima de robo y ha puesto en su lugar a algunas mujeres.

“Al principio me robaron el papel, la roseta, todo. Cójanme las cosas y róbenme, mejor dicho, me tocó ponerme seria y decir no me roben (…) Me ha tocado pararme con muchísimas. Digamos aquí una que se robó el pollo, una señora que se llama Sandra que es la de Derechos Humanos, aquí adentro me la tenía montada desde el principio con todo, me tenía la guardia encima, me iba y me regañaba, me insultaba y de todo, por ella. Le dije ‘tú no me representas como mujer, tú me tienes que dejar quieta aquí’. Me tocó pararme así porque móntemela, móntemela (…) Acá uno tiene que pararse fuerte porque si no se para fuerte lo cogen a uno y tas”, fueron algunas de las palabras expuestas por parte de ‘Epa Colombia’.

¿Quién tiene la custodia de la hija de ‘Epa Colombia’?

Al estar en la cárcel se conoció que la hija de ‘Epa Colombia’ quien se encuentra sobre sus 9 meses vida, está al cuidado de su abuela materna, Martha Rojas, es decir, la mamá de la creadora de contenido y también de la pareja de Daneidy, Karol Samantha.