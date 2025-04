Sentarse en TransMilenio es un deporte de alto riesgo: Dos mujeres y un hombre se cascaron por una silla

Diariamente, son millones de personas las que se transportan en TransMilenio, mismas que son testigos de diferentes situaciones y problemáticas, dentro de ellas los colados y peleas que se presentan en las estaciones y al interior de los articulados. Justamente una de estas reprochables escenas se hizo viral en las redes sociales y fue protagonizada por dos hombres y una mujer.

Una discusión por el ocupar una silla roja habría sido el detonante que llevó a una mujer y un hombre a darse patadas y puños por este asiento; rifirrafe que incluso llevó a los involucrados a agarrarse de las barandas del bus para hacer más contundentes sus golpes.

Mientras todo esto sucedía, el resto de pasajeros le pedían a estos usuarios que pararan su pelea y que se bajaran del bus, algo que sucedió solo después de la intervención de otra fémina, quien agarró por el pelo a la primera.

Esta reprochable escena se masificó en plataformas como ‘X’, en las que muchos usuarios mostraron su inconformismo: “Andar en TransMilenio es una tortura, el servicio cada vez peor”, “Los rolos no conocen la palabra cultura”, “La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible”, "No saben hacer una fila para ingresar al bus, andar por la derecha en las estaciones, no pararse en las puertas a hacer estorbo para salir o entrar de los buses y ¿les sorprende que se peleen por una silla?“, y ”Un día normal en TransMilenio", fueron algunas de las reacciones.

¿Qué hacer si soy víctima de un ataque en TransMilenio?

Ante el incremento de los casos de violencia en contra de la mujer y varias situaciones de acoso sexual y violencia basada en género, el sistema de transporte puso en marcha la incorporación de varios botones de pánico ubicados en algunas estaciones cercanas a zonas con gran presencia de universidades, como lo es ‘Universidades City U’.

Al pulsar estos elementos y usted podrá solicitar ayuda y reportar la situación de violencia, lo que llevará a la activación de un protocolo de seguridad para salvaguardar su integridad.