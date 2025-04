“No entré a trabajar para vivir un infierno”: excontratista de TransMilenio denuncia presunto acoso sexual

En los últimos días se conoció un presunto caso de acoso sexual y laboral dentro de la empresa TransMilenio S.A., en el que estarían implicados una contratista y un ingeniero de planta. La denuncia fue realizada por Sandra Viviana Palencia, quien trabajó bajo orden de prestación de servicios entre mayo de 2024 y enero de 2025.

Según Palencia, el acoso inició con malos tratos y gritos constantes: “Al inicio iba a renunciar porque él me gritaba mucho. Y yo le dije: no, ingeniero, yo no entré acá para que el trabajo se me convirtiera en un infierno”. Luego, según su testimonio, comenzaron los comentarios sexuales: “Que cómo me veía bonita, que cómo se me veía la ropa”, e incluso llegó a ofrecerle dinero por fotografías íntimas.

“Alguna vez mi hermano estaba sin trabajo, y yo dije que si de pronto salía alguna oportunidad, y me dijo: yo lo meto, pero usted sabe lo que me tiene que dar”, aseguró Palencia. “Él quería que yo me acostara con él.”

La denuncia fue radicada formalmente el 13 de enero de 2025, después de finalizado su contrato. Según la concejal Heidy Sánchez, quien hizo público el caso, Palencia acudió al Protocolo para la prevención y atención del acoso que rige en TransMilenio, pero no recibió las protecciones necesarias para continuar su labor. “La falta de compromiso por parte de TransMilenio para renovar su contrato bajo condiciones seguras y alejadas del presunto agresor la obligó a rechazar la propuesta”, denunció Sánchez.

Palencia expresó que, aunque se inició un proceso interno, “los compromisos no se concretaron”. Añadió: “¿Yo cómo iba a seguir trabajando en el mismo ambiente de esa persona? Porque es imposible no encontrarlo en reuniones o espacios laborales. Eso afecta mi tranquilidad y salud mental.”

Pese a que el ingeniero señalado ya tendría otras denuncias por comportamientos similares, continúa vinculado laboralmente con la empresa.

TransMilenio responde

A través de un comunicado, TransMilenio S.A. rechazó los hechos y aseguró que “se cumplieron los protocolos establecidos”. La entidad pidió respeto por la identidad de las personas involucradas, ya que el caso se encuentra en etapa de investigación con reserva legal. Además, afirmaron que mantienen campañas pedagógicas y de sensibilización sobre el acoso para todos los trabajadores. “Estamos comprometidos con generar ambientes laborales seguros y confiables”, indicó la empresa.

Contexto: cifras de acoso en TransMilenio

Este caso no es aislado. Según cifras de la Veeduría Distrital, entre 2020 y 2023 se recibieron más de 240 quejas formales por acoso laboral y sexual en diferentes entidades del Distrito, incluyendo TransMilenio. De ellas, al menos 57 denuncias correspondieron a esta empresa, lo que ha generado llamados a reforzar los protocolos y mejorar las condiciones de denuncia y protección para trabajadores bajo modalidades de contratación temporal.

Finalmente, Palencia pidió celeridad a la Fiscalía y la Personería de Bogotá: “Es una persona que tiene mujeres a cargo. ¿En qué momento entra otra mujer y él quiere hacer lo mismo?”, afirmó.