“Le duró 2 meses la “indignación” a Susana Muhamad”: Cabal por nuevo cargo en DNP

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y una de las posibles competidoras para la carrera por llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones presidenciales del 2026, criticó a la exministra de Medioambiente, Susana Muhamad, quien entre lágrimas durante el primer consejo de ministros reprochó la llegada al gabinete de Armando Benedetti, quien hoy es el ministro del Interior.

Además, Muahmad aseguró en ese entonces que no podría estar sentada en la misma mesa que Bendetti por su historial, en el que se adelantan investigaciones por violencia intrafamiliar.

Cabal arremete contra Susana Muhamad y su nuevo cargo en el Departamento de Planeación Nacional

La senadora Cabal recordó lo que en ese entonces dijo Muhamad: “Como feminista y como mujer yo no me puedo sentar en esta mesa, de gabinete, de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti”.

Además, publicó la noticia en la que se confirma el nombramiento de Muhamad como la nueva directora del Departamento de Planeación Nacional.

"Solo le duró 2 meses la “indignación” a Susana Muhamad. ¿Ahora como directora del DNP sí se puede sentar en la mesa con Armando Benedetti?“, escribió en la publicación la senadora.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y algunos dijeron que: "Así es. Total hipocresía“, ”Seguro se le llenó la billetera y ya no cabía la dignidad“, ”País de memoria corta.“, ”Es que por la plata baila el perro, dicen", “Billete y contratos matan dignidad, el lema del pacto diabólico “a lo que vinimos “ a vivir sabroso”, “Una precandidata presidencial menos?”, “Deberían llamarse El Pacto Históricamente Incoherente!!” y “Se sienta en la mesa, arriba, abajo, donde la pongan. Esa no sabe que es dignidad”.