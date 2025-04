“¡Partida de mentirosos!”: Petro arremetió contra políticos y medios por escándalo de Nueva EPS

El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X antes Twitter por la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación al expresidente de Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y otros tres exdirectivos por presuntamente haber ocultado 14 millones de facturas expedidas por las IPS.

Según el ente acusador, “entre el 2019 a 2023, se dejó de procesar alrededor de 14 millones de facturas que habían sido expedidas por las diferente IPS con las que la Nueva EPS habría sostenido alguna relación contractual, ese es el marco o es la muestra que tiene la Fiscalía General de la Nación”.

Petro arremetió contra políticos y la prensa por escándalo de Nueva EPS

“A pesar que me han querido silenciar, aquí la justicia imputa cargos contra altos directivos con nombre propio, de la Nueva EPS y muestra como ocultaron más de 14 millones de facturas antes de la intervención gubernamental. Los políticos y la prensa cooptada por los vampiros de la salud, de manera torva, adjudican estos 5 billones de deuda de la EPS privada, a clínicas y hospitales, a la actividad de intervención del gobierno actual: ¡partida de mentirosos!“, escribió el presidente.

Además, se planteó los siguientes cuestionamiento: “¿Quién pagará esta deuda? ¿A que clínicas privadas y agencias farmacéuticas, se giraron anticipos, mientras se dejaban 5 billones de pesos en deudas a otras clínicas y hospitales?, ¿quién seleccionaba políticamente a que clínica se le hacia anticipo y a que clínica se la dejaba endeudada y en quiebra? ¿quiénes son los propietarios de esas clínicas privilegiadas?“.

Luego insinuó que Vargas Lleras, miembro de la Junta, habría tenido que ver con la situación que enfrenta la Nueva EPS por las deudas.

“¿Por qué superintendentes de gobiernos pasados, ministros de salud de gobiernos pasados y delegados a la junta en representación del estado, no advirtieron tamaño ocultamiento de deudas? ¿Cuál es su responsabilidad? Solo la intervención que hizo mi gobierno ha puesto al descubierto como decenas de billones de pesos de recursos públicos se han perdido“, agregó.

Petro aseguró que: “Esto debe ser profundamente estudiado por los magistrados de cualquier color político. No se pueden garantizar los derechos fundamentales que ordena la constitución de 1991 con mercados financieros y subsidios que colapsan las finanzas del estado. No es sostenible, repito, no es sostenible”.