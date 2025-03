Katherine Miranda responde al “No me saludes” que se reveló en un chat a Armando Benedetti

En las últimas horas se conoció el chat de WhatsApp que el reportero gráfico de El Espectador logró captar entre Armando Benedetti, designado como ministro del Interior y la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien lo trató amistosamente y entre risas, a pesar del rechazo público que ha mostrado por su nombramiento.

La representante publicó un mensaje a través de sus redes sociales, en los que explicó las razones de dicha conversación.

Katherine Miranda se defiende luego del chat publicado con Armando Benedetti

"Sería incoherente no condenar la presunta violencia de género solo porque conozco a Armando Benedetti. Puedo mantener un trato cordial con alguien a quien conozco hace años por su paso por el Congreso y, al mismo tiempo, tener la convicción de rechazar su nombramiento“, escribió Miranda a través de su cuenta de X antes Twitter.

Con el mensaje publicó la carta que le enviaron al presidente Gustavo Petro las mujeres en el Congreso para rechazar el nombramiento de Benedetti como ministro del Interior.

La coversación:

Benedetti: “Jajaja debe ser que hace rato no te veía. Qué vaina no poder saludarte como antes”.

Miranda: “Y no me vayas a saludar ahora. Tienes a todos los medios encima”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "La gente no es tan boba como ustedes creen. Ese mensaje demuestra mucho más que cordialidad. Es claro que son amigos y su enemistad es puro show, para que la gente piense que existen bandos diferentes en la política; cuando la verdad es que todos van por el mismo botín", “Ser congresista amiga de Benedetti es deplorable, pero además mostrarse en supuesto arrepentimiento, indignación y oposición es traición al electorado y al país”, “Una cosa en público y otra en privado, eso es deshonesto, salió completamente mal. Desde mi punto de vista un manejo diferente sería lo correcto” y “Representante, no es un trato cordial, el chat demuestra hipocresía. Es algo como así, me indigno en cámara pero por chat somos amigos, que no te van con migo pero nos vemos a escondías, eso se ser SOLAPADO!”.