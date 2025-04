Partidos políticos en Colombia siguen sin garantizar paridad real, advierten ONU Mujeres y PNUD

La Organización de las Naciones Unidas y PNUD en conjunto entregaron la más reciente documento, titulado Ranking de Igualdad de Mujeres y Hombres en Partidos y Movimientos Políticos en Colombia, este señala que, aunque se han logrado avances en términos legislativos y en el número de mujeres candidatas, la realidad es que los partidos siguen invirtiendo significativamente más recursos en las campañas de los hombres.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Otra víctima de robo en Bogotá: ‘influencer’ Camilo Arévalo denuncia robo a su carro en menos de cinco minutos

Esta brecha no solo refleja un desequilibrio financiero, sino también una limitación estructural para que las mujeres ocupen los cargos de mayor poder.

“Las cifras son claras: aunque ha habido avances en las leyes y en la cantidad de mujeres candidatas, el acceso a los cargos de mayor poder sigue siendo limitado. No basta con llenar listas; se trata de garantizar condiciones para que las mujeres lleguen, permanezcan y transformen desde los espacios de decisión", afirmó Sara Ferrer Olivella, Representante Residente del PNUD en Colombia.

Lea tambien: Impresionante momento de caída de techo en discoteca de República Dominicana: hay quince muertos

El ranking también revela que, aunque la entrada en vigencia de la Ley de Cuotas en 2011 marcó un avance importante, Colombia aún se mantiene por debajo del promedio de paridad de género en América Latina. Mientras la región alcanza un 35,4 % de representación femenina, Colombia registra apenas un 30,1 %.

Además, el estudio evidencia que menos del 40% de los cargos directivos dentro de los partidos están ocupados por mujeres, lo cual limita su capacidad de influencia y liderazgo. A pesar de algunos avances, como el hecho de que por primera vez Colombia cuenta con seis mujeres gobernadoras, las cifras reflejan que el camino hacia la paridad está lejos de concretarse.

PUBLICIDAD

Respecto a la violencia política, solo la mitad de los partidos cuenta con protocolos o medidas para enfrentar agresiones basadas en género, lo que representa un serio obstáculo para la participación plena de las mujeres en la vida política del país.

Para usted: La polémica canción +57 seguirá en las plataformas de música: Se cae la tutela que pedía que la eliminarán del mercado

La brecha no solo es estructural, también es económica. El informe muestra que los partidos disponen más presupuesto para las campañas de los hombres que para las de las mujeres, perpetuando así las desigualdades en el acceso real al poder.

Aun así, se reportó un aumento del 10% en comparación con el ranking anterior, lo que indica un leve progreso, aunque insuficiente. ‘Las cifras son claras: aunque ha habido avances en las leyes y en la cantidad de mujeres candidatas, el acceso a los cargos de mayor poder sigue siendo limitado. No basta con llenar listas; se trata de garantizar condiciones para que las mujeres lleguen, permanezcan y transformen desde los espacios de decisión’, afirmó Sara Ferrer Olivella, Representante Residente del PNUD en Colombia.

Finalmente, ONU Mujeres y el PNUD desmontan uno de los mitos más comunes: no es cierto que las mujeres no estén en política porque no les gusta. La realidad demuestra que existen múltiples barreras que limitan su participación, desde la falta de recursos hasta la violencia de género.

Por ello, ambas organizaciones hicieron un llamado urgente a los partidos políticos a asumir un compromiso real con la igualdad de género. El reto ya no es cumplir con cuotas mínimas, sino transformar la cultura política y abrir espacios reales de liderazgo para las mujeres en todos los niveles de decisión.”