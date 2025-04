“Petro entregará el poder tranquilamente en 2026”: Bolívar lo asegura y por eso volverán las inversiones

Gustavo Bolívar desde marzo de 2024, fue nombrado como director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en el gobierno de Gustavo Petro. En medio de la crisis por el primer consejo de gobierno televisado, en febrero puso a consideración del presidente su continuidad en el cargo; sin embargo, se mantuvo. Ahora, suena como un posible candidato presidencial para las elecciones de 2026 y continuar con el progresismo.

A través de su cuenta de X antes Twitter, Bolívar publicó un mensaje en el que aseguró que “Gustavo Petro entregará el gobierno tranquilamente en el 2026″.

Bolívar asegura que volverán las grandes inversiones que se habían ido por la oposición

“Hoy (miércoles) me reuní con algunos empresarios y me sorprendió algo: Dijeron que este y el año entrante, volverán las grandes inversiones porque a los empresarios que dejaron de invertir estos 30 meses, por el miedo que les sembraron de que Petro se quedaría en el poder por varios periodos, ya creen y saben que Petro entregará el poder tranquilamente en 2026. Para que midan el daño que le hacen al país las mentiras de la oposición“, escribió Bolívar a través de su cuenta de X antes Twitter.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar diciendo que: “Entonces, ¿la oposición tiene más poder sobre la inversión que el mismo gobierno? Si los empresarios frenaron inversiones fue por la falta de garantías económicas y seguridad jurídica, no por rumores. La estabilidad no se construye con excusas, sino con gestión efectiva", “Otro que usa la cuenta personal para hacer afirmaciones sin evidencia. Usted es director del departamento de prosperidad social, pórtese serio” y “Bolívar porque sé que sos un tipo sincero, quisiera creerte, pero tengo muchas dudas, a veces siento que Petro está en campaña. Y la verdad, el país y la economía no aguantan 8 años al garete”.