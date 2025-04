Evite sorpresas, Secretaría de Salud anima a vacunarse contra la fiebre amarilla antes de Semana Santa

La Secretaría Distrital de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse al día con el esquema de vacunación, en especial frente a enfermedades como la fiebre amarilla, sarampión y tosferina, que han generado alertas en varias regiones del país y del mundo.

Uno de los mensajes clave está dirigido a quienes planean viajar durante la Semana Santa. Las personas que se dirijan a zonas de riesgo por fiebre amarilla deben aplicarse la vacuna al menos 10 días antes del desplazamiento. Estas zonas incluyen los Llanos Orientales, Amazonía, Orinoquía, Magdalena Medio, Norte de Santander, el Tolima, y regiones cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga Grande y el Parque Los Flamencos. A nivel internacional, la alerta también se extiende a partes de África y Sudamérica.

La vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita y está disponible en varios puntos habilitados en la ciudad. Este biológico se aplica en una única dosis, que brinda protección de por vida en el 95 % de los casos, de acuerdo con lineamientos de la Organización Mundial de la Salud desde 2016.

Las personas vacunadas antes de ese año no requieren refuerzo. Sin embargo, si no se encuentra el registro digital ni el certificado físico, se recomienda reaplicarse la vacuna, lo cual no representa riesgos para la salud, según la Secretaría.

¿Dónde vacunarse?

La vacuna contra la fiebre amarilla se aplica a personas desde los 12 meses de edad. Para mayores de 19 años que van a viajar, están habilitados los siguientes puntos:

Todos los días, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro de Salud Terminal Terrestre – Dg. 23 #69-11, Módulo 4, Local 416

– Dg. 23 #69-11, Módulo 4, Local 416 Centro de Salud Terminal Aéreo – Av. El Dorado #103-09, segundo piso

– Av. El Dorado #103-09, segundo piso Terminal de Transporte del Sur – Calle 57Q #75F-82, segundo piso

– Calle 57Q #75F-82, segundo piso Terminal Satélite del Norte – Calle 192 #19-43, Módulo 4

Lunes a viernes (7:00 a.m. a 4:00 p.m.), sábados en horario reducido:

USS Lorencita Villegas de Santos – Cra. 54 #67Bis-20

– Cra. 54 #67Bis-20 USS Candelaria la Nueva – Cra. 51 #59C-40 Sur

– Cra. 51 #59C-40 Sur USS Suba – Cra. 92 #147C-30

Finalmente, para los menores nacidos desde 2006 y hasta los 19 años, se puede asistir a cualquier punto de vacunación del PAI en la ciudad para completar el esquema.