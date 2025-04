Aparecieron los perritos que se llevaron agentes de tránsito dentro de un carro en medio de un procedimiento

La comunidad se unió y lograron informar qué pasó con los perros que estaban dentro de un carro mientras agentes de Tránsito se llevaban el vehículo a los patios. En redes sociales informaron en dónde están los animales y aseguraron que están bien.

La usuaria de X identificada como Marce Tabares informó que “ese mismo día llegó el dueño y se los pudo sacar. Gracias a la comunidad que estuvo pendiente y pudo evitar que cerraran el parqueadero con carro y perritos dentro”. Eso sí, según da a entender Tabares, los agentes de Tránsito si se llevaron el carro hasta los patios con ambos animales adentro y fue la comunidad la que evitó una tragedia.

Pese a esto, varias personas aseguraron que aún así los perros están bien y el dueño pudo recuperarlos, los agentes de Tránsito habrían incurrido en un delito y deberían ser investigados por su accionar en contra de estos dos seres vivos.

¿Por qué se llevaron el carro a los patios con los perros adentro?

La denuncia en redes sociales la realizaron varios habitantes del municipio y fue difundida, principalmente, por la plataforma Alto, que se encarga de la veeduría de casos de violencia y mal trato animal en el país, con el fin de velar por la protección de los animales. “En La Calera, Cundinamarca, agentes de tránsito se llevaron un carro a los patios con dos perritos adentro, desoyendo las advertencias de los presentes y sin importarles su vida”, aseguraron.

Sumado a esto, en redes sociales las personas han comentado que no entienden por qué los Agentes de Tránsito continúan con el procedimiento sin permitirle a los dueños sacar a los animales del vehículo. Además, en caso de que no estuvieran presentes, por qué no esperar a que llegaran para por lo menos resguardar la vida y seguridad de ambos caninos.