Agentes de tránsito se llevaron un carro a los patios con dos perritos adentro: ignoraron las advertencias de la comunidad

Un hecho sin precedentes se presentó en el municipio de La Calera, al lado de Bogotá, en donde agentes de tránsito realizaron una verdadera desfachatez en contra de dos seres vivos. Gracias a la denuncia de varios ciudadanos que grabaron el caso, se pudo ver que los agentes de tránsito del municipio ordenaron que se inmovilizara un carro y se llevara a ‘patios’ sin importarles que había dos perros adentro del carro.

La denuncia en redes sociales la realizaron varios habitantes del municipio y fue difundida, principalmente, por la plataforma Alto, que se encarga de la veeduría de casos de violencia y mal trato animal en el país, con el fin de velar por la protección de los animales. “En La Calera, Cundinamarca, agentes de tránsito se llevaron un carro a los patios con dos perritos adentro, desoyendo las advertencias de los presentes y sin importarles su vida”, aseguraron.

Sumado a esto, en redes sociales las personas han comentado que no entienden por qué los Agentes de Tránsito continúan con el procedimiento sin permitirle a los dueños sacar a los animales del vehículo. Además, en caso de que no estuvieran presentes, por qué no esperar a que llegaran para por lo menos resguardar la vida y seguridad de ambos caninos.

Sumado a esto, todavía no hay razón sobre el paradero de los perros, su estado de salud o si quiera si están con vida. Frente a esto, aún no se ha pronunciado ni el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC) ni la Secretaría de Movilidad del municipio, con el fin de que den fe del paradero de los animales.

Finalmente, piden que tanto la Alcaldía municipal como las correspondientes entidades de protección animal le impongan una sanción ejemplar a los agentes de tránsito que realizaron este procedimiento sin importarles la vida de estos dos perritos.