Polémica por publicación de Álvaro Leyva que sugiere que Petro es consumidor de sustancias

El excanciller Álvaro Leyva, quien hizo parte del gobierno de Gustavo Petro y fue considerado como una de sus personas más cercanas, publicó un mensaje a través de su cuenta de X antes Twitter, que generó una fuerte polémica porque en este de manera ‘diplomática’ estaría sugiriendo que el presidente es consumidor de sustancias.

PUBLICIDAD

En la publicación Leyva inicia citando una frase de Álvaro Gómez Hurtado que pronunció poco después de ser liberado: "Es el ejercicio de la diplomacia en el más difícil de los terrenos”.

También le puede interesar: Álvaro Leyva afirma que la política de paz total de Petro ha fracasado tras su visita al Catatumbo

Álvaro Leyva sugiere, diplomáticamente, que el presidente Gustavo Petro consume sustancias

Leyva asegura que nunca ha tragado entero y que le ha tocado reconocer varias realidades de lo que sucede en el gobierno del que hizo parte.

“Confirmar varias realidades para nada plausibles tratándose de las cabezas mismas del gobierno al que pertenecí, ha sido labor harta, difícil y muy dolorosa“, escribió.

Luego, asegura que es una reacción correcta y pronta porque la “desgracia atropella, y más si se trata de un atropello a toda la nación causado desde la mismísima cumbre del Estado”.

Además, se refiere a que respecto al comportamiento de terceros a veces “se debe recurrir a una “prudente ocultación de la verdad”“, todo porque los afectados podrían decir que se atenta contra su intimidad.

PUBLICIDAD

Finalmente soltó el párrafo en el que dijo: “Por ello me pregunto con suma preocupación sobre los efectos dañinos de los estupefacientes y el alcohol, tratándose de la persona que lidera las cima del Estado y de algún estrechísimo colaborador suyo. ¿Qué se puede esperar ahora y en lo que resta por venir de ser aquello así? ¿Cuál sería la suerte de los colombianos y de la patria entera?“.

Las reacciones no se hicieron esperar y usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Doctor @AlvaroLeyva usted está afirmando que el Seño Presidente @petrogustavo es un DROGADICTO y un ALCOHOLICO y por lo tanto está solicitando que sea retirado de la PRESIDENCIA Podría ser directo y claro en su respuesta", “Me da mucha pena dr @AlvaroLeyva por qué todo eso lo habla ahora, que ya no es ministro, mientras era Canciller, Petro era el mejor Pte. UD se enredó solito en la licitación de Pasaportes y hubo negros nubarrones que Ud no ha sabido explicar al país. Se volvió un ocho. Petro qué le hizo?“, ”Mi querido Alvarito, eso es un secreto a voces. Viniendo de ti, su alfil más punzante en un momento, lo doy por hecho. Lo malo tuyo es sacarlo ahora como un resentido más” y “Está descubriendo el agua tibia, esto es un secreto a gritos, Benedetti y Petro son adictos a la cocaína y alcohólicos?, eso ya se había escuchado antes y nada se ha hecho, desafortunadamente toca esperar un año y 4 meses más para acabar con este nefasto gobierno”.