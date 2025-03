Álvaro Leyva afirma que la política de paz total de Petro ha fracasado tras su visita al Catatumbo

Álvaro Leyva, excanciller de Colombia, ha señalado que la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro ha fracasado, basándose en su reciente recorrido por la subregión del Catatumbo, en el norte del país. Leyva, quien ha tenido una larga trayectoria como intermediario en procesos de paz, aseguró que, después de 43 años de experiencia en estos asuntos, puede afirmar “de manera categórica” que la estrategia del Gobierno nacional no ha dado los resultados esperados.

“Mi experiencia me permite afirmar que fracasó”

En una publicación en su cuenta de X, Leyva expresó su descontento con la situación actual y recalcó su amplia experiencia en el campo de la paz. “Cierto es que desde la época de la Presidencia de Belisario Betancur no recuerdo un solo proceso de paz al cual no haya estado vinculado”, comentó el excanciller, quien confirmó que está retomando sus labores como interlocutor en estos procesos, aunque a título personal. Su más reciente visita al Catatumbo, una región golpeada por la violencia, refuerza su postura.

La difícil situación del Catatumbo

Durante su visita al Catatumbo, Leyva pudo constatar en el terreno la difícil situación de orden público que atraviesa esta subregión, que abarca trece municipios, once en Norte de Santander y dos en el Cesar. En sus palabras, la situación es alarmante, con localidades como Ocaña y Teorama reportando desplazamientos masivos de habitantes debido a los enfrentamientos y el control de grupos armados ilegales.

En Ocaña, uno de los municipios más afectados, 50,000 de sus 135,000 habitantes han tenido que desplazarse a causa de la violencia, mientras que en Teorama, más de la mitad de su población ha sido forzada a abandonar sus hogares. Leyva enfatizó que, en su visita, se encontró con “héroes del Catatumbo” en los personeros municipales, quienes, según él, están haciendo todo lo posible por atender la crisis.

“Nos siguen mandando mariposas amarillas, pero no se come de eso”

Una de las declaraciones más impactantes que Leyva compartió fue la de un ciudadano con el que conversó durante su recorrido, quien le pidió transmitir al presidente Petro un mensaje directo: “No nos siga mandando mariposas amarillas, que acá de eso no se come. A Gabo, eso no le debe estar gustando”. Esta frase hace referencia a la famosa obra de Gabriel García Márquez, “Cien años de soledad”, y refleja el hartazgo de los habitantes del Catatumbo frente a la falta de respuestas concretas a su situación de violencia y desplazamiento.

El excanciller, tras su visita y las duras críticas hacia la política de paz del presidente Petro, anunció que la próxima semana se referirá con más detalle a lo vivido en el Catatumbo y la situación de la región. Según él, esta experiencia deja claro que la política de paz del presidente no ha cumplido con las expectativas y ha fallado en su intento de pacificar una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia.