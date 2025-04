“El Banco Central no está al servicio del presidente”: Cabal por arremetida de Petro contra BanRep

En el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro arremetió en contra del Banco de la República porque aseguró que “no es capaz de bajar la tasa de interés, porque la mayor parte de la junta directiva es uribista”. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y una de las posibles candidatas para las próximas elecciones presidenciales, le respondió diciendo que “el Banco Central no está al servicio del presidente”.

El mandatario dijo que “mira lo que hizo la junta directiva del Banco de la República como respuesta. Cuando hay una sentencia de la Cortes Constitucional que le ordena a la junta directiva del Banco de la República que tiene que articular de cuidar la estabilidad de precios, la inflación, con el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, he hizo lo contrario”.

Cabal le respondió a Petro que el Banco de la República no está a su servicio

Petro continuó diciendo que “nosotros estamos haciendo crecer, porque hacemos crecer a la industria y agricultura, puestos de trabajo en Colombia y el Banco de la República no es capaz de bajar la tasa de interés. La tasa de interés real ha crecido en Colombia o la mantiene constante y está en positivo y por arriba y ¿por qué?, porque la mayor parte de la junta directiva del Banco de la República es uribista. Debimos ser mayoría esta vez, pero la delegada que yo puse en el año de Ocampo, me la sugirió Ocampo y creo que no nos hizo caso, no necesitaba hacernos caso“.

Ante lo dicho por el mandatario, Cabal respondió a través de su cuenta de X antes Twitter en donde publicó el video en el que Petro hace las afirmaciones, diciendo que “culpar al pasado y deslegitimar la independencia del Banco de la República es una falta grave de respeto institucional. El Banco Central no está al servicio del presidente: es una entidad autónoma y técnica que no puede ser blanco de ataques políticos. El desconocimiento es atrevido".