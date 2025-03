Abelardo De la Espriella mandó a Gustavo Petro a “cambiar de dealer” por polémica publicación en ‘X’

Desde que inició su mandato presidencial, Gustavo Petro ha optado por hacer de la red ‘X’ su principal medio de expresión, plataforma en la que deja extensos mensajes sobre distintas temáticas; la más reciente, el señalamiento del exgeneral Zapateiro como presunto acosador de una contratista de las Fuerzas Militares a quien según La Silla Vacía, le pedía fotos desnuda. La opinión del mandatario al respecto generó gran indignación en uno de sus detractores, el afamado abogado Abelardo de la Espriella.

El caso de Zapateiro, sigue generando conversación en la web, luego de que el medio en mención revelara que él le habría enviado mensajes con solicitudes explícitas a Liliana del Pilar Zambrano, pareja del coronel José Luis Esparza.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “Criminal egocéntrico”: Abelardo de la Espriella arremetió contra Gustavo Petro por crisis con los Estados Unidos

La cuestión con esta denuncia y la situación de Zapateiro llegó a las manos de Petro, quien dejó una extensa crítica en la que, entre otras cosas, manifestó: “El amor no es de los traidores, que son pequeños en la historia y en la flecha de la luz que disparan los guerreros, cuando luchan por su causa verdadera, que no entiendes. (...) No solo desearás la mujer del prójimo, porque siendo militar y porque siendo ella admirable y amable, te rechazará, no solo porque lo dice la biblia, sino porque podemos hacer cosas prohibidas, porque somos espíritu libre en Colombia, en tu Patria, sino porque eres desleal con tus camaradas de combate”.

Al leer esto, De La Espriella decidió arremeter contra Petro por la red de Elon Musk, en la que aseguró que el mandatario estaría consumiendo algún tipo de drogas al escribir estos mensajes.

"Cambia de dealer. La porquería que estás metiendo ha de ser de muy mala calidad para ponerte a escribir tanto disparate y despropósito. Increíble que, siendo el jefe de la mafia, no puedas conseguir algo mejor. Hasta para eso eres un inepto. La droga es lo más repugnante que hay, y que un presidente la consuma es algo apocalíptico, grotesco y lamentable. ¡Petro, eres la mayor vergüenza de Colombia!“, manifestó Abelardo.