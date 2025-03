Presidente Petro tuvo duro agarrón con Paloma Valencia por declaración sobre las EPS: “no amenazo a nadie”

Durante el Consejo de Ministros que se llevó a cabo el pasado 25 de marzo, el presidente Gustavo Petro aseguró que si la reforma a la salud se hunde en la Comisión Séptima del Senado -tal como ocurrió con la reforma laboral- va a implementar los cambios que pueda por decreto. Este anuncio causó indignación en algunos congresistas de la oposición, como la senadora Paloma Valencia.

(Lea también: Según el presidente Petro, intervinieron teléfono para impedirle comunicarse con el supersalud).

“Petro amenaza al Congreso: si no le aprueban su reforma, liquidará las EPS. Su gobierno quebró la Nueva EPS y ahora dice que la va a cerrar.Lo que hace con la salud es infame. Los enfermos siguen sin medicamentos ni citas”, indicó la senadora del Centro Democrático a través de su cuenta en la red social X.

El primer mandatario, sin embargo, no guardó silencio ante los reclamos de la senadora. Para empezar, le recordó que no tiene nada que ver el Congreso con las EPS y en esa medida no hay ningún tipo de amenaza de su parte.

“Al contrario, son las normas que ha expedido el congreso, las que determinan cuando una sociedad ha entrado en causal de liquidación. No amenazó a nadie, usted amenaza. Cumpliré estrictamente las normas que el Congreso ha expedido. (SIC)”, sostuvo Petro, también a través de X.

Críticas por la posición de Petro sobre las EPS

En respuesta a ese trino, la senadora Valencia le recriminó al presidente Petro el hecho de que no les han pagado lo suficiente a las EPS y, por ello, culpó a su Gobierno de que estas entidades entren en quiebra y estén atravesando una crisis.

“Cumpla las leyes que ordenan pagar los servicios de salud. Cumpla las ordenes de la Corte Constitucional que ordena pagar y reajustar la UPC”, indicó Valencia.

Con esto se refería a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que les gira el Estado colombiano a las EPS para que atiendan a cada uno de sus afiliados. Recientemente, la Corte Constitucional atendió los reclamos de distintos sectores y le pidió al Gobierno que instalara mesas para analizar en cuánto debía quedar el ajuste a la UPC para el 2025, pues múltiples EPS, expertos y pacientes han indicado que lo que se había aprobado inicialmente podía generar una crisis en el sistema de salud.