“Ustedes son resentidos y mentirosos”: Cabal aseguró que el sistema de salud sí funcionaba

María Fernanda Cabal es una de las cartas que tiene el Centro Democrático para las próximas elecciones presidenciales del 2026, que cuenta con una amplia carrera en la política y la actualmente senadora ha sido clara en sus propuestas, sobre todo en materia de seguridad, un fuerte debate con el gobierno de Gustavo Petro. Ahora con la crisis del sistema de salud, aseguró que el sí funcionaba.

PUBLICIDAD

Cabal en su intervención en el Congreso arremetió contra los congresistas del Pacto Histórico y no los bajó de resentidos y mentirosos.

También le puede interesar: “La única consulta que necesita Petro es con el psiquiatra”: María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal aseguró que el sistema de salud sí funcionaba

“El sistema sí funcionó así les duela, porque ustedes no han construido en la vida nada, sino miseria y mentiras. El sistema fue uno de los mejores sistemas del mundo. Así les moleste, todo les molesta, todo lo que funciona les da rabia. Ineficaces, incompetentes, resentidos y mentirosos. Y, ganaron con la mentira y también con ‘el pacto de La Picota’”, dijo la senadora en la primera parte del video que publicó.

Luego dijo: “yo sí vi lo de Cali y vi como llegaban unos de primera línea defendidos por ustedes a arengar y decir que los que se morían era por culpa de la oposición que no dejaba pasar las reformas, qué sinvergüencería, qué falta de humanidad. Sí funcionó y ladrones hay en todo lado, en los ricos, en los pobres, en el centro, en la derecha y la izquierda. El problema del ladrón es por la falta de control del mismo estado, que es el más ladrón de todos y ahora ustedes quieren poner a todos los usuarios, menos los ricos que tienen capacidad de pagar medicina prepagada, que no les toca hacer fila ni llorar, quieren ponerlos a someterlos a un nuevo seguro social”.

El video estaba acompañado de: "El sistema de salud sí funcionó. Ustedes (Pacto Histórico) son ineficaces, incompetentes, resentidos y mentirosos. Ganaron con la mentira y con el Pacto de la Picota“.

Usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Que tristeza, de ser uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pasamos a tener uno de los peores en el gobierno de Petro! Este resultó el “cambio”, "Gracias por hablar por los pacientes con enfermedades crónicas. Soy mamita de un niño que convive con diabetes tipo 1 ;que no ha recibió su tratamiento para condición de salud desde febrero no entregan insulina vital para mi hijo y no está recibiendo ni insumos tan poco" y "En eso sí estoy de acuerdo si funciona solo hay que ajustar detalles“.