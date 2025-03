Prepárese: Repetirán este miércoles el Consejo de ministros a las 7:00 p.m.

Este miércoles, 26 de marzo, el Gobierno de Gustavo Petro ha decidido ordenar la retransmisión del Consejo de ministros que fue emitido por canales institucionales este martes. Por lo que una vez más los canales privados deberán enlazarse a las 7:00 de la noche, para emitir la reunión del gabinete en la que se abordó la situación de la salud en el país.

PUBLICIDAD

La decisión ha generado múltiples reacciones, en las que se le compara con épocas de Rojas Pinilla cuando cerró los periódico o incluso con lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela al inicio de su mandato con los canales privados.

También le puede interesar: “Jamás hubiera metido al país en un vacaloca como la que me dejó”: Petro le recrimina a Iván Duque

Polémica por decisión de Petro de retransmitir Consejo de ministros como alocución en los canales privados

En Blu Radio el periodista Héctor Riveros aseguró que: “es una alocución presidencial justo en horario del noticiero. Yo sí creo que hay una cosa absolutamente calculada para afectar los noticieros de televisión, porque realmente eso forma parte de un plan, es una disputa que tiene el presidente con los medios, que según él lo que dicen es mentira. Entonces, resolvió que la información la da él a las 7 de la noche con un formato de alocución presidencial. Yo nunca había visto algo tan abusivo en relación con la libertad de prensa, desde cuando Rojas Pinilla cerró los periódicos”.

Ante lo dicho por Rivero, Luz María Sierra, directora de El Colombiano, también reaccionó diciendo a través de su cuenta de X antes Twitter que: "Completamente de acuerdo con ⁦@hectorriveross desde la época de Rojas Pinilla, cuando el dictador cerró los periódicos, no se había vivido censura igual en Colombia como es el asalto a los canales privados, para tumbarles los noticieros, y hacer las alocuciones".

El presidente le respondió a Sierra diciendo que: “No señora. Los periódicos escritos son privados, y muchos del gran capital, como el que usted dirige, el espectro electromagnético por donde se transmite la televisión es público, propiedad de la nación, e inenajenable y por eso, el gobierno tiene el derecho a la locución, más cuando en ese mismo espectro público y en los periódicos privados es, diariamente calumniado por ustedes”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "-Ataca a los periodistas-Presiona a los medios-Censura medios escritos y televisivos. Y ahora la excusa perfecta es mandar el acto circense como lo es el Consejo de Ministros, para TORPEDEAR la programación que sí quieren ver los colombianos“, ”Exprópiese…Petro es Chávez y si en el 2026 no lo sacamos de ahí, nos mereceremos ser Venezuela“, ”Entonces no cobre por las licencias o reembolse el costo relativo de las horas interminables de tiempo al aire que ha interrumpido. Quizás como nadie le presta atención en sano juicio no le queda de otra sino interrumpir las señales de televisión“ y ”Así es presidente. Siguen las alocuciones. Ni un paso atrás“.