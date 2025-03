“Jamás hubiera metido al país en un vacaloca como la que me dejó”: Petro le recrimina a Iván Duque

El consejo de ministros realizado en la tarde de este martes 25 de marzo, dejó nuevas polémicas por las declaraciones del presidente Gustavo Petro cuando se refirió a la crisis del sistema de salud que actualmente tiene el país.

En su intervención ante ministros y demás funcionarios públicos, el mandatario se fue contra el gobierno de Iván Duque ya que según él se creo una ley de “gestor farmacéutico”.

“Generaron una ley en 2018, no sé si fue Duque o Santos, generan una ley donde se crea una figura nueva, ahí si el congreso aprobó rapidísimo, que se llama gestores farmacéuticos. (...) Ellos manejan un oligopolio de drogas a partir de 2018. Empezaron aparecer una serie de empresas, Audifarma, Cruz Verde, etc. El gobierno de Duque concentró en un oligopolio de unas personas cuyos nombres deben saberse públicamente”, dijo el jefe de Estado.

Ante estas palabras, el expresidente Duque, salió a defenderse en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, allí el exmandatario sacó pecho por su gestión al frente de la pandemia de covid-19.

“Una vez más se aprovechan los medios de comunicación para difamar con el propósito de tapar la mediocridad del actual gobierno. Entre 2018-2022: A. Gestionamos una pandemia siendo reconocidos como uno de los países que mejor hizo frente a ese reto. B. Se aprobó la Ley de Punto Final para pagar deudas acumuladas por décadas. C. Se aprobó la Ley del Residente. D. Se aceleró la telemedicina en el país alcanzando cifras récord en materia de consultas y atención”, escribió Duque.

Más adelante, el que fuera también senador del Centro Democrático, le dijo a Petro: “Que no sigan apelando al retrovisor para tapar su incompetencia”.

Petro le respondió igualmente a Duque en su cuenta de “X” (antes Twitter).

“Expresidente Duque a mi me tocó pagar las deudas que usted dejó cuando luchó un poco mal contra la pandemia. Fuimos la sexta peor tasa de mortalidad por covid de América latina”.

Incluso el actual jefe de Estado le señaló lo que ha tenido que pagar según él, en materia de deudas.

“Logré pagar en mi gobierno hasta el último peso que usted dejó de deuda al servicio de salud, ya casi pago la que fue un verdadero atraco a los pobres de Colombia, subsidiar la gasolina a las cuatro puertas. Y sus congresistas no dejaron pagar la deuda que usted dejó a los usuarios de la energía eléctrica de todo el país”, explicó Petro.

Por último Petro le recriminó su mal manejo económico:

“Solo me falta por acabar de pagar el crédito del FMI que usted tomó a tres años inexplicablemente, porque fue un crédito leonino y fue el único gobierno que hizo eso en el mundo. Lo asesoraron remal con eso.Nos ha dejado mal parqueados con las calificadoras de riesgo y me ha tocado recortar el gasto de este gobierno pero estamos pagando puntualmente al FMI. Jamás hubiera metido al país en un vacaloca como la que me dejó”.