Día Mundial de la Salud Oral: el 60 por ciento de los colombianos sufre de sensibilidad dental.

El 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Oral, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia del cuidado oral y promover hábitos saludables en la población. Se estima que el 90 % de las personas padecerá alguna enfermedad bucodental en algún momento de su vida, muchas de las cuales podrían tratarse o prevenirse con educación, acceso a atención temprana y medidas adecuadas para la higiene oral, como el uso de cremas dentales especializadas.

La historia detrás de la higiene oral

Desde los principios de la civilización, la apariencia de los dientes se ha asociado con estatus social, estándares de belleza y un buen estado de salud e higiene. Tener dientes sanos y aliento fresco les permite a las personas sentirse más seguras en su día a día. Por esto, a lo largo de la historia, los métodos de limpieza dental han evolucionado, pasando de mezclas rudimentarias a fórmulas de cremas dentales especializadas que protegen el esmalte y las encías. Estos son tres hitos clave en la evolución de la higiene oral:

Primeros hallazgos: En la antigüedad, la limpieza dental se centraba más en lo estético que en la salud . Se usaban mezclas abrasivas como ceniza, piedra pómez y cáscaras de huevo trituradas para blanquear los dientes y eliminar residuos de comida. Sin embargo, estos métodos erosionaban el esmalte dental , debilitaban los dientes y causaban manchas permanentes , lo que impulsó la búsqueda de fórmulas más seguras y efectivas . Hoy en día, tratamientos como el blanqueamiento dental , cuando se realizan en exceso y sin la supervisión de un profesional, pueden provocar desgaste del esmalte , erosión dental y, como consecuencia, sensibilidad dental .

¿Qué es la sensibilidad dental?

La sensibilidad dental es una condición en la que se experimenta dolor o molestias temporales en los dientes ante ciertos estímulos. Es un síntoma frecuente que suele desarrollarse debido al desgaste del esmalte o la retracción de encías. Muchas personas la describen como una punzada, corrientazo o sensación de destemple al consumir bebidas o alimentos fríos, calientes, dulces o ácidos.

A pesar de su impacto en la calidad de vida, la sensibilidad dental sigue siendo una condición subestimada. Según un estudio de The Economist Impact con el apoyo de Haleon, 6 de cada 10 colombianos la padecen. De acuerdo con una encuesta de The Health Hub y Haleon, un tercio de las personas no considera su sensibilidad dental lo suficientemente grave como para tratarla, lo que aumenta el riesgo de desarrollar gingivitis o periodontitis.

Esta falta de prevención contribuye a una crisis económica global, ya que las enfermedades bucodentales representan el 4,9 % del gasto sanitario mundial, con costos directos anuales de tratamiento que alcanzan los 500.000 millones de dólares y pérdidas de productividad estimadas en 188.000 millones de dólares. Además, solo el 23 % de la población tiene acceso a servicios de salud oral, resaltando la urgencia de adoptar un enfoque preventivo.

La importancia de las cremas dentales especializadas

“La salud oral va más allá de un aliento fresco, y la calidad de una crema dental no se mide por la cantidad de espuma que produce. Es fundamental reforzar el cepillado adecuado para prevenir la placa bacteriana, la formación de caries y problemas como la enfermedad periodontal. Desde ahí comienza la higiene oral y nuestra responsabilidad con nuestro propio cuidado dental”, afirmó Rodrigo Santacoloma, director médico de Haleon.

Para ello, es clave adoptar hábitos diarios como el cepillado adecuado con cremas dentales especializadas como Sensodyne, formuladas con tecnologías diseñadas para aliviar la sensibilidad dental. Estas cremas actúan mediante diferentes mecanismos que reducen las molestias ante estímulos como el frío, el calor o los ácidos. Con ingredientes como flúor, nitrato de potasio, fluoruro de estaño o Novamin, algunas fórmulas bloquean el nervio, otras crean una barrera protectora y algunas incluso fortalecen y reparan la superficie del diente.

Muchas personas con sensibilidad dental modifican sus hábitos diarios para evitar la molestia, como usar pitillo para beber, dejar enfriar el café, masticar por el lado menos sensible o reducir la intensidad del cepillado. Sin embargo, en lugar de adaptarse a la incomodidad, podrían optar por una crema especializada como Sensodyne, que alivia la sensibilidad dental y brinda protección diaria con el cepillado dos veces al día.

Señales de sensibilidad dental

Dolor o corrientazos al consumir alimentos o bebidas frías, calientes, dulces o ácidas .

al consumir . Encías retraídas o esmalte dental desgastado .

o . Molestias en los dientes al exponerse al viento.

“Una vez que notamos que estos síntomas afectan nuestra cotidianidad, es importante acudir a un especialista en salud oral”, comparte el experto Rodrigo Santacoloma. “Desde Haleon y Sensodyne invitamos a los colombianos a tomar conciencia sobre la importancia de la salud oral en sus cuidados diarios, reconociendo a tiempo posibles síntomas y las acciones necesarias para prevenir complicaciones”.