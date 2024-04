Guía práctica para mejorar la salud oral de los colombianos en tres pasos

Recientemente se conmemoró el Día Mundial de la Salud Oral y PUBLIMETRO habló con Rodrigo Santacolona, quien es doctor, especializado en nutrición clínica con un Global MBA y actual director médico de Haleon –Colombia. Santacolona recomendó a los lectores de este medio tres pasos sencillos para mejorar la salud oral de los colombianos: visitar al odontólogo por lo menos dos veces al año, cepillar los dientes dos veces al día y usar seda dental. Además contó cuáles son las señales de riesgo para proteger nuestros dientes.

¿Cómo ve el panorama de la salud oral de los colombianos?

Es muy importante conocer estos datos, porque celebramos recientemente el Día Mundial de la Salud Oral y es un espacio muy importante para hacer un llamado la conciencia, a que las personas se informen, se eduquen y entiendan cómo es la higiene en su boca y dientes y cualquier condición que los afecta, porque la salud no es solo un tema físico sino también emocional y psicológico. Hemos realizado una encuesta y encontramos que los colombianos en un 83 por ciento han vivido y experimentado alguna condición en su boca en el último año y hay una estadística que dice que 6 de cada 10 colombianos sufren de sensibilidad dental y no lo saben y el 30 por ciento de estas personas consideran que no es un tema importante para tratar. Hay diferentes condiciones en la boca, pero la sensibilidad merece atención, porque es una condición que genera dolor y no hay razón alguna para convivir con dolor, hoy en día existen terapias, manejos, alternativas y soluciones para manejarla. Ese dolor puede afectar la vida de las personas, puede condicionar sus acciones y su calidad de vida.

¿Cuáles son las causas que llevan a los colombianos a sentir sensibilidad en los dientes?

Hay diferentes causas que generan sensibilidad dental, qué es ese dolor, esa sensación a las que se refieren las personas como destemple en los dientes, cómo ese “corrientazo” en una zona que a veces no es tan específica. Esto puede hacer referencia a varias condiciones. Una de ellas, es que el esmalte, que es la capa más externa de los dientes, se ha desgastado. Se puede gastar por el consumo de alimentos con alto contenido ácido, cuando las personas sufren de bruxismo y rechinan los dientes, entre ellas, es otra condición que genera desgaste del esmalte. El usar blanqueamientos constantes, el tener una mala técnica del cepillado, muy agresiva o fuerte puede generar una mayor abrasión en los dientes y desgastar el esmalte y puede generar retracción de las encías, que es cuando se ve el arco de las encías que se eleva más de lo normal, correspondiente con el resto los dientes y eso expone la raíz de los dientes. Esa exposición permite que las capas más profundas del diente despierten esa sensibilidad y esa sensación tan incómoda y dolorosa.

Recomendados

¿Qué tipo de alimentación afecta a nuestra salud oral de los colombianos?

Mi abuela lo decía muy bien “la salud empieza por la boca” (risas) diferentes estudios y el avance de la ciencia nos ha mostrado la conexión tan importante que nace en la boca con la mente y el cuerpo, porque hay diferentes enfermedades que pueden condicionar su salud oral o que pueden afectar aún más esa enfermedad. Por ejemplo: enfermedades como diabetes, obesidad, dislipidemia, pero tener una complicación mayor en la boca puede generar y aumentar esas complicaciones alrededor de este tipo de enfermedades. Hay alimentos en nuestra dieta como las bebidas calientes, en este caso, nuestra bebida nacional, cómo lo es el café, puede despertar sensibilidad en los dientes. Hablábamos de las bebidas ácidas, las bebidas frías también pueden despertar esa sensibilidad. Al masticar se pueden depositar restos de alimentos entre los dientes. Para evitar esto, es importante que mínimo dos veces al día, debería ser el cepillado de los dientes cómo mínimo, uso de seda dental o hilo dental y visitar al odontólogo anualmente, ideal dos veces al año. Estas son las tres recomendaciones que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud para empezar a tener un cuidado en nuestra salud oral. Sin embargo, la invitación es mucho más allá y es reconocer cuando tenemos un problema en nuestra boca, cuándo está pasando algo en nuestras encías y dientes, si hay manchas, si tenemos sensibilidad, cuando tenemos nuestras encías retraídas y esa sensación tan dolorosa e incómoda, que uno no puede llegar con el cepillado a la zona de sensibilidad y genera la presencia de sarro, placa y de depósito de alimentos por una mala técnica de cepillado. Hay que prestar atención a esto, porque puede generar en un problema de salud oral mayor y cuando se complica vienen enfermedades de las encías, de lo que llamamos un enfermedad periodontal, que es alrededor de los dientes y si no se manejan pueden desencadenar hasta en la pérdida de los dientes.

¿Cómo prevenir que los niños tengan una buena salud oral?

Desde el primer brote de un diente en la boca, allí aparece la primera recomendación, es que mínimo limpiar dos veces al día, cuando los niños usan biberón hay que cepillar sus dientes y limpiarlos y no permitir que se asienten los residuos de la leche y demás que pueden favorecer al inicio de una caries dental, entonces hay que cuidar esos dientes, hay que cepillarlos, hay que limpiarlos adecuadamente. El uso del cepillo de dientes y la técnica del cepillado, tiene que convertirse para los niños en una especie de juego, que esto sea un momento agradable para un niño, escoger una crema dental adecuada para los niños. Hay medidas básicas iniciales que no difieren de los adultos, pero que tiene que entrar en una rutina de juego y más adelante enseñarles sobre el buen uso de la seda dental. Existen especialistas para niños que se llama el odontopediatra y es el candidato ideal para que revise a los niños.

¿Qué recomienda a la hora de disminuir las manchas en los dientes?

Hoy en día las personas están optando por un uso frecuente del blanqueador dental y esos blanqueamientos dentales también pueden desgastar el esmalte en los dientes. La recomendación es siempre visitar a un especialista, que tenga la orientación que corresponde y educarse antes en lo que significa un blanqueamiento dental para no terminar con desgaste del material dental innecesario.

¿Qué incidencia tiene el mal aliento en la salud oral?

La halitosis es una primera llamada y un banderazo en que hay cosas que están pasando en tu organismo y en tu boca. No es un tema menor. Hay que prestarle la atención que requiere y puede ser la señal de que algo muy complejo está pasando. Salud oral no es sólo espuma y buen aliento, es entender qué pasa en tu boca, informarte, tener un adecuado cuidado y hay muchas causas que producen el mal aliento y por ello debemos buscar el consejo de un médico y un especialista para entender qué es lo que está pasando.

¿Cuáles son las señales de alarma qué nos muestran los dientes para acudir al odontólogo y así proteger nuestra salud oral?

Mínimo una vez al año hay que visitar al especialista. Las señales de alarma son: mal aliento o halitosis, caries dental, manchas en los dientes, sensibilidad en los dientes, qué es esa sensación tan incómoda de destemple o “corrientazo” cuando se consume alimentos fríos, calientes o el frío el aire y ese rechinar en los dientes que se llama bruxismo y es otra condición, cuando hay manchas o desgaste sobre los dientes y se está perdiendo el esmalte. Cuando hay oclusión o mal cierre de la boca sobre los dientes que puede causar una desarticulación en nuestra mandíbula y que está al lado del oído y que produce ciertos clicks en el oído y son problemas de la boca. En cuanto a las encías si están rosadas, si están sangrando. Estos son los signos de alarma si algo más grave está pasando. También es importante seleccionar una buena crema dental, que si el paciente tiene una condición esta crema te va a prestar el beneficio que se requiere para prevenir, tratar o anticiparse a estas alertas, leer las etiquetas de estas cremas, educarse y entender para qué son y así tomar una decisión adecuada, usar un buen hilo dental que haga la limpieza entre los dientes y eliminar cualquier residuo que quedó.

Santacolona es el actual director médico de Haleon –Colombia, empresa líder para el cuidado con productos como Sensodyne, Dolex y Advil.