“Me mirás con cara de matón”: congresista del Pacto Histórico se enfrentó a senador uribista tras caída de la reforma laboral

Tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, cuestionó duramente al senador del Centro Democrático Alirio Barrera. Este último fue uno de los que votó para hundir el proyecto de ley.

(Lea también: Lo último: Se cayó la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado).

“Este es el Senado, hombre. ¿Y por qué me mirás con esa cara de matón? ¿Creés que te voy a seguir comiendo porque sos del Centro Democrático?“, le preguntó a los gritos Mondragón.

Barrera se limitó a señalarle que van para adelante. Y Mondragón, visiblemente molesto, le señaló que estab de acuerdo. “Vamos para adelante, dejá de traer caballos, traé razones. ¿O el cerebro no te da para eso?“, le preguntó y luego manifestó que le daba miedo estar a su lado.

Más tarde se conoció un poco más del contexto de la reacción de Mondragón. En respuesta a una publicación en la que la precandidata presidencial Vicky Dávila lo criticaba, Mondragón le señaló que ella parecía "acostumbrada a convivir en medio de matones", mientras que él no.

“La cara de matones que ponen en el Centro Democrático y los Gnecco para intimidarme, NO ME DA MIEDO. Querían callarnos y no pudieron, intimidaron buscando violencia y tampoco. Ahora se victimizan de que no respondimos a su violencia. Hipócritas”, sostuvo Mondragón a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X.

Reacciones al enojo de Mondragón en el Senado

Los señalamientos públicos que hizo Mondragón en pleno recinto del Congreso de la República generaron indignaci´n en algunos sectores.

“Qué hemos hecho para tener congresistas matones como este señor Mondragón.... Por él, sacaba la peinilla y hágale, papá, como varones...”, cometó el periodista Daniel Samper Ospina en su cuenta en X.

“El representante a la cámara Alfredo Mondragón es una completa vergüenza para el país“, comentó, por su parte, el concejal de Bogotá del Centro Democrático Daniel Briceño.