“¿Le va a echar candela al Congreso?: Polo Polo le pregunta Petro si hará lo mismo que con el Palacio de Justicia

Miguel Polo Polo es uno de los políticos más controversiales de la actualidad en Colombia Hace unas semanas anunció su intención de dejar su curul en la Cámara de Representantes para lanzarse oficialmente a la carrera por la Presidencia en el 2026. Ahora, luego de que el presidente Gustavo Petro lanzara fuertes frases en su discurso, en las que se refirió al Congreso y dijo: “hay que sacarlos de ahí”.

Polo Polo aseguró que son “graves amenazas” las que pronunció el presidente durante el discurso que hizo en el marco de la marcha que convocó para la defensa de la reforma laborar, que finalmente no pasó.

Polo Polo aseguró que Petro hizo graves amenazas contra los congresistas

Petro dijo: “Donde cada senador debe recordar, que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo y que si no es así, se cree tirano sobre el pueblo, entonces, el pueblo los sacará del Congreso como tiene que ser. No estoy hablando carreta, los que fuimos del M19 no aprendimos a hablar carreta”.

Ante eso, Polo Polo dijo: “Ah, con que los que pertenecieron a la guerrilla del M19 ‘no hablan carreta’. Yo quiero preguntarle señor Petro: ¿cómo nos va a sacar a nosotros los congresistas que no apoyamos su reforma? A caso le va a echar candela al Congreso de la República así como su guerrilla, el M19, le echó candela al Palacio de Justica, quemando vivos a magistrados y trabajadores de la rama judicial".

Además le pidió que respete y que recuerde que ya no es un guerrillero, que es el presidente de Colombia o “está bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o está alcoholizado”.

Luego agregó: “por si se le olvidó, nosotros, los congresistas de este país fuimos electos en el año 2022 por 18.6 millones de votos, nuestro periodo está avalado por el poder popular. El pueblo nos avala a nosotros para impulsar, promover o hundir cualquier reforma, porque así está estipulado en la Constitución”.