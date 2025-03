“Cuando la tiranía se impone, el pueblo debe revelarse con la mayor fuerza posible”: Petro

En la Plaza de Bolívar, tal y como lo aseguró, el presidente Gustavo Petro llegó para acompañar la marcha que convocó en defensa de las reformas del gobierno y la consulta popular. Poco antes de la 1:00 p.m., este 18 de marzo, pronunció su discurso, al tiempo que en la Comisión Séptima del Senado discutían el proyecto.

Durante su discurso lanzó varias frases contra dirigentes por las situaciones que se viven en el país, entre las que está el tema del agua de Bogotá y terminó insistiendo en que “el pueblo debe revelarse con la mayor fuerza posible”.

Petro hace llamado a que el pueblo se revele con mayor fuerza para lograr el cambio

“Ahora estamos aquí convocados, toda Colombia ha sido convocada, porque llegó el momento de decidir. Se acabaron los tiempos en los que el pueblo era derrotado, en que el pueblo era humillado y algo hicimos y fue enseñarlo al pueblo a triunfar”, dijo en el inicio de su intervención.

Además, siguió diciendo que: “hay que decirlo con todo el corazón, quienes han hundido las reformas que le traían dignidad al pueblo, odiando lo que se llama justicia, gentes que levantan la cruz pero volteada, porque odian la justicia cuando Jesús era el mayor amante de la justicia social”.

Luego mencionó a Bolívar para decir que no se volverán a arrodillar a las monarquías y en sus palabras, que no volverán a besarle las manos a los oligarcas.

“El Congreso de Colombia le está dando la espalda al pueblo y cuando instituciones enteras no pueden entender a su propio pueblo, no pueden comprender sus necesidades mínimas, no pueden comprender su deseo mínimo de dignidad en la vida misma, entonces, no entienden a Colombia”, agregó.

También dijo que como no entienden, “hay que sacarlos de ahí”, porque según él, no le sirven al pueblo.

“El pueblo tiene que tomar en sus manos la decisión de la historia de Colombia, como siempre lo ha hecho, con dignidad y con fuerza, no somos esclavos, no somos sirvientes del poder, somo seres humanos libres, amantes del goce y de la vida, queriendo una vida buena, que no lo impiden a punta de masacres”, dijo.